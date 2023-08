Zapico (CCOO) dice que las quejas de empresarios sobre falta de trabajadores no cuadran con las cifras oficiales

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho este jueves que las quejas de algunas organizaciones patronales sobre vacantes laborales no cuadran con los datos oficiales.

El líder sindical ha recordado que la Federación Asturiana de Empresarios aseguró en el mes de noviembre pasado había 6.000 empleos sin cubrir en Asturias, mientras que le último dato oficial apunta a que el número de vacantes laborales en Asturias es bastante menor, de 1.677.

"No solo nuestro sindicato ha salido en los últimos meses a cuestionar estas tesis patronales. El propio ministerio de Trabajo ha insistido en numerosas ocasiones en que en España no hay un problema de mano de obra, y que las vacantes son muy pocas en relación a la población ocupada", ha indicado Zapico.

"Es cierto que empresarios y sindicatos hemos estado de acuerdo en las dificultades para cubrir algunos puestos específicos en sectores tecnológicos y de la industria metalúrgica, incluso en áreas concretas de la construcción, empleos para los que se requerirá ir adaptando la formación a la realidad de cada empresa, pero eso no tiene nada que ver con las quejas de las patronales de la construcción y de la hostelería en Asturias, donde según la encuesta del INE, preguntados sobre el motivo de que no haya más vacantes, el 93,2% de los empresarios alegaba que no necesitaba emplear a nadie más, otro 5% argumentaba el coste elevado de la contratación y el restante 1,8% otras causas", ha argumentado José Manuel Zapico.

Según el sindicalista, lo que tienen que hacer los empresarios es "ofrecer empleos decentes y salarios dignos para que la clase trabajadora pueda hacer decentemente su trabajo y vivir de él con dignidad".