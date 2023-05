Zapico (IU) asegura que Barbón (PSOE) "tendrá que sentarse a negociar" tras las elecciones

El coordinador general de IU y candidato de Convocatoria por Asturias a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico, ha advertido este sábado al presidente y candidato socialista, Adrián Barbón, que, a partir del 28 de mayo "en Asturias se ha terminado ya geometría variable" y tendrá que "sentarse a negociar" con su formación ante la nueva "correlación de fuerzas" en el parlamento.

En unas declaraciones a los medios, Zapico ha asegurado que Ciudadanos "no va a estar" en el próximo parlamento, y la presencia de Foro "va a ser muy testimonial", por lo que "no caben ya apoyos extraños". Con esta nueva correlación de fuerzas, ha añadido, Convocatoria por Asturias "aspira a gobernar". "No sé por qué se molesta el candidato socialista cuando nosotros hablamos de que también queremos gobernar en nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

Zapico calcula que el resultado de las urnas formará dos bloques, con una mayoría progresista. "Sabemos que la derecha no va a ganar las elecciones en Asturias y sabemos también, por otro lado, que el PSOE no cambia, que por sí solo no transforma, que por sí solo no impulsa, que por sí solo no ha logrado en estos cuatro años abrir esa época de cambio que nos había prometido para Asturias", ha apuntado.

Es en ese escenario, con dos grandes bloques, donde Convocatoria por Asturias "una fuerza política que quiere dar estabilidad" a Asturias, es "imprescindible".

El candidato socialista, a juicio del coordinador de IU, "se equivoca" en sus posicionamientos respecto al futuro. "Tenía que mirar más para el gobierno de coalición de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez", ha sugerido.