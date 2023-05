Zapico (IU) apuesta por "compatibilizar" la industria con las actividades tradicionales en el occidente

El coordinador general de IU y candidato de Convocatoria por Asturias a la Presidencia del Principado, Ovidio Zapico, ha defendido este jueves en Navia políticas que permitan vertebrar el territorio, impulsando la industria como uno de los motores para frenar la "sangría demográfica" en el occidente asturiano y compatibilizándola con las actividades tradicionales.

En una reunión con la Comarcal de CCOO, a la que también ha asistido el secretario general de Industria, Damián Manzano, Zapico ha insistido en que la derecha "no tiene opciones de desbancar al PSOE" y que "Diego Canga no va a Gobernar en Asturias". "El PP no va a ganar las próximas elecciones, ni sumando sus votos a los de Vox", ha indicado. "Lo que está en juego, lo que hay que determinar, es el grado de influencia que pueda tener IU Convocatoria por Asturies", ha dicho.

La cabeza de lista de la coalición por el Occidente, María José Miranda, ha abogado por "luchar por el hospital de Jarrio" para sacar adelante al occidente. Para ello también ha apostado por la implantación de nuevos ciclos formativos que permitan cubrir las necesidades de la industria, también en materia forestal o agroalimetaria. El objetivo, ha señalado, es ofrecer a la juventud vías que les permitan darles la formación necesaria par cubrir las necesidades de la industria de la zona, para que "sigan pujando por este territorio".