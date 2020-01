Zapatero ve "saludable" la reforma del Código Penal y pide "a la derecha que no utilice hipócritamente temas de Estado"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que cree que la reforma del Código Penal es "razonable" y "saludable", al tiempo que ha formulado un "consejo no pedido a la derecha y al PP especialmente": "Que no utilice hipócritamente los temas de Estado para hacer oposición". "Hasta ahora, lamento ver que los dirigentes del PP no se hacen cargo del país, se hacen cargo de sus derrotas", ha apostillado.

Zapatero se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios durante su visita a Villa Amparo, en la localidad valenciana de Rocafort, al ser preguntado sobre su opinión respecto a una posible reforma del Código Penal en la que se revise la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición.

El expresidente ha afirmado que el Código Penal "no puede ser un código petrificado, igual que el Código Civil", y además ha apuntado que "esos tipos penales están pensados para situaciones que se daban en otros tiempos".

En esta línea, considera que la reforma es "algo saludable" incluso por el "bien de la justicia, del poder judicial y de los elementos racionales de la convivencia". Asimismo, ha defendido el "principio de mínima intervención del derecho penal".

No obstante, ha admitido que la oposición "lo va a criticar". En este punto, ha comparado la situación con 2007, cuando durante el diálogo con ETA "la derecha de este país organizó una manifestación en Navarra diciendo" que Zapatero, por aquel entonces presidente, "había vendido Navarra a ETA". "¿13 años después han pedido perdón por la mentira?", ha reprochado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado un "consejo no pedido a la derecha y al PP especialmente": "Que no utilice hipócritamente los temas de Estado para hacer oposición". Así, espera que "alguna vez les veamos arrimando el hombro a un gobierno socialista en temas de Estado como lo ha hecho el PSOE" con el pacto antiterrorista o el presidente Pedro Sánchez "apoyando el 155 a Rajoy sobre Cataluña". Además, ha señalado que, "cuando se apoya, se sabe lo que se quiere decir, se apoya sin condiciones, se apoya sin hipocresía".

"Pero para eso hay que sentir de verdad al país, hay que hacerse cargo del país", ha añadido, antes de remarcar que ser líder de la oposición y "decir que 'no' a todo es fácil", mientras que presidir el gobierno "exige hacerte cargo del país". "Hasta ahora, lamento ver que los dirigentes del PP no se hacen cargo del país, se hacen cargo de sus derrotas", ha apostillado.

Por otro lado, se ha referido a la situación en Cataluña para asegurar que "desea" que "nunca más se vuelvan a producir los acontecimientos que se produjeron en 2017", y que además no se "resigna" a "pensar que no se puede con el diálogo construir una Cataluña en convivencia dentro de España".

Esta coyuntura, según el expresidente socialista, requiere como respuesta una "política de altura" y "pensar más en España que en que la opinión pública en un momento dado pueda serte más fácil o te aplauda". "Exige valentía, arriesgar y exige sentir esto", ha insistido.

"Yo recuerdo cuando hice el pacto antiterrorista con (el expresidente del Gobierno del PP) Aznar, que tenía críticas desde mi propio partido que decían que eso era facilitarle la tarea, que era hacer un política blanda. Yo entendí que eso era bueno para España, y cuando algo se hace en favor de tu país normalmente también es en favor de tu proyecto político", ha concluido.