Zapatero reprocha al PP aducir "ataques del PSOE" en casos como el de la pareja de Ayuso

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado al PP por hablar de "ataques del PSOE" ante temas como el supuesto fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y ha contrapuesto esta actitud a la asunción de responsabilidades de los socialistas, por ejemplo, con el caso Koldo.

En declaraciones a EFE, preguntado sobre la presión que el PSOE está ejerciendo sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid por el supuesto fraude de su pareja, hasta el punto de que Pedro Sánchez ha pedido este miércoles la dimisión de Ayuso, Zapatero ha comentado que lo importante es evaluar la actitud cuando hay un problema en el partido o el gobierno al que uno pertenece.

En este sentido, ha destacado que el PSOE de Sánchez "cuando ha surgido un caso de un escándalo serio, ha reaccionado diciendo 'caiga quien caiga', comisión de investigación y (asunción de) responsabilidades políticas", en referencia al caso Koldo, en el que está siendo investigado el exasesor del exministro José Luis Ábalos.

"Y el Partido Popular reacciona diciendo: 'esto es un ataque del PSOE, esto es un ataque contra el PP', en vez de evaluar los hechos", ha añadido en alusión al caso de la pareja de Ayuso.

También ha recordado cómo el entonces líder del PP Mariano Rajoy y la cúpula de su partido dijeron en 2009 al conocer las primeras detenciones del caso Gürtel que "aquello no era un caso del PP, sino un caso contra el PP".

"No he visto ningún dirigente socialista que haya dicho esto cuando se han producido las recientes informaciones del caso Koldo, esto me parece que es lo importante", ha insistido.

Además, Zapatero ha reprochado la actitud del PP con la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, a la que han pedido explicaciones por haberse reunido supuestamente con el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor Aldama, investigado en el caso Koldo, y con el consejero de Globalia, Javier Hidalgo.

"No es la primera vez (que se apunta a la familia de un presidente). Espero que eso no se no forme parte de nuestro debate político. No debería formar parte y, además, se nota cuando lo hacen quien lo hace, pues casi lo hacen forzados", ha declarado.

El expresidente socialista ha pedido respetar el trabajo de la Justicia en todos los casos, "sea de un color político o de otro", y ha instado a los partidos políticos a reaccionar con "prudencia", "transparencia" y "exigiendo responsabilidades".

"La belleza de la democracia es ganar compitiendo sin tener que recurrir ni al insulto, ni a la descalificación ni a la querella criminal. Hay que ganar en las urnas, no los juzgados. Hay que ganar en el debate público, en la deliberación, no en la conspiración", ha sostenido.