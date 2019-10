Zapatero: Hoy nuestra democracia va a ser más perfecta

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha celebrado que este jueves se vaya a producir la exhumación de Franco, un hecho que no supone "remover la historia", sino "dar paz a quienes sufrieron la injusticia". "Hoy, en perspectiva histórica, nuestra democracia va a ser más perfecta".

En declaraciones en la Cadena Ser, Zapatero ha defendido la exhumación porque "es una de las acciones más constructivas" para conseguir que quienes sufrieron la injusticia de la guerra y la dictadura "tengan esa paz", y "para que la reconciliación sea profunda, intensa, inequívoca".

Zapatero, cuyo Gobierno impulsó la Ley de Memoria Histórica, ha recordado que mientras se tramitaba la ley se elaboró un informe en el que se recomendaba exhumar a Franco, y ha celebrado que, aunque sea años después, ahora se complete.

La memoria histórica, ha seguido diciendo, es "un proceso abierto, un proyecto donde se van conquistando derechos, justicia". "Seguramente nos quedará mucho por conquistar, pero hoy damos un salto muy importante para ser una democracia más perfecta", ha insistido.

El expresidente se ha referido con especial emoción a "todas las víctimas de la injusticia, las que están (enterradas) en el Valle de los Caídos, las que quedan en fosas comunes, y sus familias", que bajo su punto de vista "es lo más trascendente" de un proceso que ha conllevado un trámite "exigente".

De ahí su crítica a quienes se han quejado de que la exhumación vaya a coincidir con un periodo preelectoral, un comentario que no es más que "una visión pequeña de lo que esto significa", puesto que "cuando se empezó el proceso hace un año no sabíamos que iba a haber elecciones".

Zapatero ha recalcado que, en su opinión, sí hay interés por la exhumación de Franco y por la recuperación de la memoria, como lo demuestra que este jueves estén presentes en el Valle de los Caídos medios de comunicación de 17 países y más de 200 periodistas, o que la última película de Alejandro Amenábar, cuya acción transcurre durante el comienzo de la guerra civil, suscite un "interés evidente" en los espectadores.

No mostrar ese interés convertiría a España en "un país sin conciencia, sin sensibilidad, sin capacidad de conocer nuestra historia", cuando un país "debe saber interpretar e interiorizar lo que fue aquella tragedia".

"Hoy avanzamos, somos una democracia más perfecta, reparamos más a las víctimas y damos una buena lección a las generaciones más jóvenes", ha insistido, antes de recordar que aunque se ha identificado a unas 40.000 personas enterradas en cunetas y fosas desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, "quedan decenas de miles" y hay que seguir buscándolas "hasta que todas las familias estén en paz".

Respecto a la postura de la derecha, ha confiado en que "en algún momento cambie" su posición "sobre la historia del país", y ha llamado la atención sobre el hecho de que durante el Gobierno de mayoría de Mariano Rajoy el PP no derogara la Ley de Memoria Histórica, aunque "la dejaron congelada".

Es la derecha, ha seguido opinando, la que tiene que preguntarse "por qué no se suma a dignificar la democracia, a reparar a las víctimas, desde un espíritu de profunda reconciliación". "Sería muy deseable que la derecha hiciera una reflexión, pero me quedo con el hecho de que no derogaron la ley".