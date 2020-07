Zapatero hace una lectura positiva pese a la subida de Bildu: Se votó sin atisbo de defensa de la violencia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llamado este martes a hacer una "lectura positiva" de las elecciones vascas del pasado domingo, pese al ascenso de EH Bildu, porque, desde su punto de vista, se votó "con normalidad" y sin que haya habido "ningún atisbo de defensa de la violencia".

En este sentido, ha aconsejado "no perder la perspectiva" y no obviar que estos comicios se han celebrado sin la existencia de ETA. "Pasamos 40 años aspirando a eso, si miramos al pasado hay que hacer una lectura positiva y no perder la perspectiva", ha indicado.

Zapatero respondía así al presidente del PP, Pablo Casado, quien este lunes se preguntaba qué ha pasado para que la izquierda abertzale haya logrado 22 escaños en Vitoria.

MÁS NACIONALISMO, UNA CONSTANTE

Durante su intervención en un acto telemático de Nueva Economía Fórum, el expresidente ha remarcado que el fin de la violencia fue "un hecho extraordinariamente positivo", que "la democracia no ha sufrido a partir de ese momento" y que "no ha habido un avance de las tesis de quienes en su día defendieron la violencia".

Además, ha señalado que el incremento del voto nacionalista o independentista viene siendo una constante en las últimas convocatorias electorales pero que, analizando esta situación desde la perspectiva de que ya no existe ETA, "debemos hacer una lectura positiva".

Asimismo, Zapatero ha hecho hincapié en que lo que tuvo lugar el domingo fueron elecciones autonómicas y en ese marco deben leerse. En su opinión, tanto en Euskadi como en Galicia se apostó mayoritariamente por "la estabilidad" de los gobiernos del PNV y el PP, respectivamente, a los que ha felicitado por sus resultados.