Zapatero cree que se ha desvelado "la gran infamia" del PP y augura más cambios de opinión

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sostenido este domingo que las informaciones que refieren que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestra abierto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont evidencian la "gran infamia" que ha mantenido la derecha estos meses y ha augurado más cambios de criterio de los populares.

"Dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont", ha ironizado el dirigente socialista en un acto electoral en Ferrol (A Coruña) para arropar al candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Ha arrancado su intervención cargando de forma contundente contra la "histórica hipocresía" del PP después de tres meses anunciando que "España se rompía" cuando ellos, ha dicho, según la nueva posición del líder del PP, están abiertos a conceder un indulto a Puigdemont.

Este hipotético indulto estaría condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral, según indicaron ayer fuentes del PP.

A juicio del expresidente del Gobierno, la dramatización del PP con esta cuestión ha sido la historia de una infamia, puesto que han sido semanas y semanas en las que han estado generando crispación al sacar a la gente a la calle para clamar contra una posición del Ejecutivo estatal que no difiere tanto de la que ellos mismos negociaban.

La próxima manifestación la va a convocar Feijóo contra Feijóo, ha bromeado Zapatero que reprochó los momentos de tensión que ha generado el PP entre la sociedad española atacando al Gobierno diciendo que se rompía España y la Constitución

Y todo esto, era una gran hipocresía y una gran mentira porque, a su juicio, España ni se rompe ni se hunde ya que cada vez estamos mejor con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha concluido.

A este hilo, el expresidente ha sostenido además que Pedro Sánchez "tenía razón con la concordia en Cataluña" y, por ello, ha instado a que ahora se abra un proceso en el que se debata que a lo mejor, es bueno, como dice Feijóo, buscar la reconciliación.

Ahora muchos españoles pueden pensar sosegadamente, ha abundado Zapatero que ha defendido que se apruebe la ley de amnistía puesto que será un paso importante para el conjunto del país.

Respecto a la postura del PP sobre la amnistía, Zapatero ha dicho que no se cree la versión de que no la respaldaron porque como no era legal no se decidieron y ha considerado que el problema no era que no era legal sino que a Feijóo no le salían las cuentas.

No podías aprobarla porque Vox no te hubiese votado eso nunca por lo que la marcha atrás con la negociación de la amnistía entre Junts y el PP no fue porque Núñez Feijóo no quería, sino porque no podía".

Finalmente, Zapatero ha pronosticado que estas informaciones derivarán en un "tsunami" y "turbulencias" en Génova por lo que incluso ha enviado un mensaje en tono socarrón a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Ayuso, calienta que sales". EFE

