Yolanda Díaz viaja este jueves a Cataluña y se reunirá con los secretarios autonómicos de CCOO y UGT

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, se reunirá este jueves en Barcelona con los secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente.

En una reciente entrevista, la también vicepresidenta segunda desgranó que iba a viajar a Cataluña para reunirse con agentes sociales, una vez se confirmara el rechazo del Congreso al intento de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También en septiembre el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, defendió que para avanzar en la resolución del conflicto catalán sería positivo que la sociedad civil pueda estar implicada en un posible acuerdo sobre la amnistía y que no se limitara a un pacto entre partidos.

Díaz también participará este jueves en un foro organizado por 'La Vanguardia' y en una entrevista a este diario afirmó que la amnistía que demandan las fuerzas independentistas debía salir de un pacto histórico, tanto desde el punto de vista político como social.

Además, a principios del pasado mes la líder de Sumar se reunió en Bruselas con el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, tras lo cual acordaron "explorar todas las soluciones democráticas" para Cataluña.

ACELERAR LAS NEGOCIACIONES CON EL PSOE PARA EL ACUERDO DE GOBIERNO

La líder de Sumar ya se ha reunido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el marco de la ronda de contactos parlamentarios que mantendrá el también presidente del Gobierno en funciones de cara a su intento de investidura.

Ambos han acordado intensificar las negociaciones para tratar de conseguir un pacto sobre el programa de gobierno en el mes de octubre, aunque el negociador de Sumar con los socialistas y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, manifestó que existen "diferencias importantes" sobre el impulso de los avances en materia social y laboral que exigen para reeditar el Gobierno de coalición.

Concretamente, recalcó que Sumar no contempla otro escenario que el acuerdo con el PSOE, pero incidió en que no vale "cualquier Gobierno" sino que hay que ser "ambiciosos" y avanzar aún más en derechos sociales y laborales. Es más, desgranó que en esta legislatura no se puede permitir que haya un Ejecutivo que funcione "al ralentí".

Por otro lado, señaló que en encuentros con el PSOE se ha hablado de la agenda territorial, donde está la amnistía, y que en este punto no percibe "discrepancias" con los socialistas.

Sumar se ha mostrado a favor de la posibilidad de impulsar una ley de amnistía, convencida de que tiene encaje constitucional, y ha encargado un dictamen sobre esta medida a un grupo de juristas que comunicará públicamente cuanto esté finalizado.