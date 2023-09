Yolanda Díaz recrimina a Feijóo que solo busca el "enfrentamiento" y la "crispación" en la calle porque "ha fracasado"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recriminado que el proyecto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo se sustenta en el "enfrentamiento" y por eso trata de llevar "crispación" a las calles, algo que evidencia su "fracaso" en su intento de dirigir el país.

De esta forma y con el telón de fondo del acto que organiza este domingo el PP contra la amnistía, la también vicepresidenta segunda ha defendido que el país quiere "entendimiento", "sosiego", "diálogo" y "política útil" que aporte soluciones a la sociedad, no provocar "ruido" ni centrada en "tensionar" que lleva a que una parte de España pugne con la otra.

Así lo ha trasladado durante el acto 'Un proyecto útil para un país mejor', celebrado en Madrid y en el que Díaz ha mantenido un encuentro con los coordinadores de los grupos de trabajo de Sumar, de cara a actualizar el ideario político de su proyecto.

En el encuentro han asistido representantes de otras organizaciones políticas como Carlos Sánchez Mato y Jon Rodríguez Forest por parte de IU y el líder de Más País y diputado de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

"Quieren seguir viviendo del conflicto político, del enfrentamiento territorial, porque piensan que eso les asegura poder gobernar", ha recriminado.

FEIJÓO SE HA METIDO EN SU PROPIA "TRAMPA"

Durante su intervención, Díaz ha subrayado que ha quedado "claro" que el intento de investidura de Feijóo hace "perder el tiempo" al país, con su intento de "fraude constitucional" al que ha involucrado a la ciudadanía.

Luego, ha desgranado que el líder del PP se ha "metido en su propia trampa", dado que dijo que iba a recabar apoyos y hablar con presidentes de la comunidades autónomas pero al final "ha mentido".

De esta forma, ha desgranado que Sumar concibe la política como "construcción" mientras que Feijóo y las "derechas" la entienden como un "enfrentamiento", pues solo representan la "política del no".

"Unos desde el odio y otros queriendo llevar la crispación a las calles representan la política del no, son políticos que incluso dicen no antes de que exista un futuro gobierno de coalición progresista, son las políticas del no a la vida digna", ha censurado.

LAS DERECHAS ESTÁN "DESESPERADAS"

Es más, ha desgranado que PP y Vox no tiene "más objetivo" que arrojar una parte de España contra la otra", pues una derecha que "solamente grita, que hace ruido y odia" porque están "desesperados" por su carencia de proyecto de país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, Díaz ha desgranado que esta semana la derecha ha intensificado sus estrategia contra el Gobierno porque Feijóo y Abascal han "fracasado". "España no es como ellos y por eso va a ganar la España de la esperanza, la España del 23J, la España de los hombres y mujeres que quieren más derechos", ha apuntado.