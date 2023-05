Yolanda Díaz rechaza la ampliación del puerto de Valencia por emergencia climática

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha defendido la coherencia en las actuaciones públicas y ha afirmado que si se ha declarado la emergencia climática en España "no se puede permitir la ampliación norte del puerto de Valencia".

Díaz ha participado este jueves en un acto de la Comissió Ciutat-Port, la plataforma vecinal crítica con la ampliación del puerto, al que también han asistido, entre otros invitados, el alcalde de Valencia y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, y la candidata de Unides Podem a la alcaldía, Pilar Lima.

La vicepresidenta ha visitado la playa de El Saler y la Albufera, donde diferentes colectivos que integran esta plataforma le han explicado las consecuencias económicas, ambientales y sociales que tendrá esta infraestructura.

Tras defender la "imprescindible" labor que desarrollan las asociaciones ecologistas y sociales y también los sindicatos, Díaz ha reivindicado la necesidad de que todas las decisiones y políticas públicas tengan "una mirada desde la emergencia climática y ambiental".

"Si hemos declarado la emergencia climática, tenemos que ser coherentes con los proyectos que se desplieguen a lo largo y ancho del país", ha afirmado, y ha rechazado aquellos basados en las viejas políticas que tienen que ver "con el desarrollismo económico, la expropiación de la riqueza ambiental y la generación de riqueza para unos pocos".

Díaz ha asegurado que necesitamos un nuevo proyecto de país "que no puede beber de las fuentes del viejo bipartidismo" y ha pedido ser coherente.

En este sentido, ha señalado que "si hemos declarado la emergencia climática en España", esta ampliación del puerto de Valéncia "no puede salir adelante", y ha asegurado que el proyecto al que ella representa seguirá apostado por "no permitir el desarrollo de estas obras que, además, no son necesarias".

Los representantes de la Comissió Ciutat-Port han agradecido la presencia de Yolanda Díaz para comprobar sobre el terreno la realidad de un conflicto y de los problemas que genera la ampliación del puerto.

Según ha explicado unos de sus portavoces, Joan Olmos, este tipo de proyectos se basan en el "mito del crecimiento a toda costa", que impregna toda la sociedad, y en el que "se sobrevaloran los efectos positivos y se maquillan los negativos".

Ha defendido que el entorno de la Albufera es "único en el sistema urbano del Mediterráneo" y ha emplazado a los gobiernos a que "abandonen una cultura del territorio que asume como positivo que se puedan destruir recursos naturales, además aportando dinero público".

El alcalde y candidato a la reelección ha agradecido a todas las personas que han luchado para que este espacio no fuera "ni Doñana ni el mar Menor", y ha afirmado que el proyecto de ampliación del puerto será "otro elemento determinante para definir cómo queremos que sea València".

Ha destacado que ha estado años trabajando, como representante de la ciudad, con la Autoridad Portuaria y oponiéndose a la ampliación, "muchas veces con una inmensa soledad", y ha asegurado que Compromís mantendrá su oposición en esta cuestión.