Yolanda Díaz no polemiza con el Gobierno por la ley del 'solo sí es sí': "Protegeremos a las víctimas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido hoy no generar "alarma social" con las consecuencias que se están viendo de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como la Ley de 'sólo sí es sí') y ha eludido pronunciarse sobre los ataques que ha lanzado Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra los jueces.

La ministra de Trabajo ha respondido afirmando que "la Ley del 'sí es sí' es de extraordinaria importancia para el país" y su cometido es "proteger a las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres". Por ello, ha pedido "prudencia" y dejar trabajar al Tribunal Supremo: "en breves días tendremos algunas respuestas sobre estas cuestiones".

Sin embargo, Yolanda Díaz no ha querido entrar a valorar las descalificaciones de sus compañeros a los jueces y se ha limitado a insistir en que la "vocación del Gobierno es firme en la protección de las víctimas". "No generemos alarma social, el Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos a lo que diga el Tribunal Supremo", ha remachado antes de advertir que no iba a contestar a ninguna pregunta más sobre este asunto.

"Doy por reproducida, como si fuera una sala togada, todas las respuestas a estas preguntas", ha concluido. Al ser repreguntada por si algún miembro del Gobierno debería asumir alguna responsabilidad o por si considera que el texto legislativo debería ser modificado, Díaz se ha limitado a repetir lo anteriormente dicho.