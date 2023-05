Yolanda Díaz llama al voto de UP en Baleares: "Tenemos que revalidar el gobierno, nos va la vida en ello"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado al voto de Unidas Podemos en Baleares, resaltando la necesidad de "revalidar el gobierno". "Nos va la vida en ello".

Así se ha expresado Díaz durante el acto 'Valentía para transformar' de la formación celebrado este jueves en Palma con cerca de 500 asistentes. "Vengo a daros una buena noticia, el PP no va a ganar", ha augurado la ministra, insistiendo en el voto hacia la candidata de UP al Govern, Antònia Jover.

"Pido a los sindicatos, a las mujeres, a la gente de la cultura, que voten a Antonia. Quedan muchas horas, hacedlo posible, porque lo que tenemos enfrente es una barbarie", ha manifestado Díaz, quien ha invitado a la ciudadanía a "derrotar democráticamente al PP" este domingo electoral.

Durante su discurso, la ministra también ha destacado que se ha "dejado la piel" en Palma. "He estado tantas ocasiones en pandemia como nunca había pensado en mi vida. Me he dejado la piel en Palma porque cuando vi que se desplomaba completamente la economía balear le dije a mi equipo que nos desplazaríamos las veces necesarias para desplegar un mecanismo de protección novedoso que impidiera la catástrofe en vuestra tierra", ha enfatizado, a la vez que ha resaltado que es algo que "se ha conseguido".

Así, ha remarcado que, aunque "es verdad que en toda España el despliegue de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fue muy importante, aquí --en Baleares-- una de cada dos personas estaba protegida por el ERTE".

"He visto los hoteles sin vida, cerrados, como se caía vuestra economía, y creo humildemente que hemos demostrado que teníamos la obligación de gobernar para la gente", ha continuado Yolanda Díaz, recordando que por ese motivo decidió arrancar en Baleares la Mesa de Diálogo española.

También la ministra ha repasado algunos hitos conseguidos para la Comunidad balear, como la creación de un mecanismo de protección social propio para Baleares o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), haciendo que las Islas tengan "la tasa de paro más baja y el mayor número de personas trabajando".

La vicepresidenta segunda se ha referido, asimismo, a la política turística en el archipiélago y ha subrayado la importancia de "cambiar el modelo". "Tiene que ser sostenible, respetuoso con el medio ambiente, porque estamos viviendo tiempos de emergencia climática; no es una broma, no hay planeta B, y hay que hacerlo con los trabajadores dentro", ha indicado.

EL ACTO

El primero en intervenir ha sido el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, quien ha agradecido la presencia de Díaz.

Durante su discurso, Yllanes ha considerado que "ha sido la legislatura más complicada de toda la democracia, con la magnífica noticia de que Unidas Podemos gobernaba en Baleares y en Madrid, con Yolanda como vicepresidenta".

Asimismo, ha valorado el trabajo desarrollado en Baleares hacia el sector primario, el pequeño comercio o en materia de transición energética y memoria democrática, con el reconocimiento de víctimas del franquismo. "Este trabajo se ha completado con el trabajo de Unidas Podemos en Madrid. Si ha habido una vicepresidenta preocupada por lo que ocurría en Baleares, esa ha sido Yolanda Díaz, y nunca se lo agradeceremos lo suficiente", ha incidido el conseller.

Además, ha pedido que "nadie se quede en casa" este domingo, "sin excusas". "Primero hay que ir a votar", porque lo que viene de frente "da miedo", ha advertido el vicepresidente balear, reivindicando "cuatro años más" de políticas como las desarrolladas esta legislatura.

Por último, Yllanes ha augurado que "Yolanda será la primera mujer presidenta del Gobierno de este país".

En la misma línea se ha expresado la candidata de UP al Govern, quien ha resaltado que "el próximo gobierno será uno progresista y llevará el sello de Unidas Podemos, que condicionará con mucha más fuerza el próximo ciclo electoral".

"Estamos en campaña, escucharéis muchas propuestas. A mi ya me gustaría gobernar con este PSIB preelectoral, pero pido recordar que, cuando se acaben los mítines, solo Unidas Podemos trabajará por la vida de la gente", ha finalizado.

En el acto de este jueves también han el candidato de Unidas Podemos al Consell de Mallorca, Ivan Sevillano; la candidata a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, y el coordinador de Esquerra Unida de Baleares, Juanjo Martínez.