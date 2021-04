Yolanda Díaz: "No hay nadie mejor que Iglesias para enfrentarse con valentía a la derecha y la ultraderecha"

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ensalzado este domingo el papel de Pablo Iglesias como líder de Podemos y como vicepresidente aseverando que ahora "nadie es mejor que él para enfrentarse a la derecha y la ultraderecha" madrileña y acabar con 26 años de gobiernos del PP.

Al grito de "presidenta, presidenta", Yolanda Díaz ha participado en el mitin de apertura de campaña de Unidas Podemos (UP) a las elecciones del 4 de mayo, "que van a cambiar la vida de los madrileños". Y lo ha hecho en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, "el epicentro de la diversidad, ese Madrid que une toda las historias de nuestras gentes, plurales, quienes sumamos y cambiamos la Historia; la ciudad frontera, que nos mira con esperanza".

"Lavapiés es tender la mano, que sale a defender con sus cuerpos los desahucios, que dice que hay que construir desde lo colectivo, desde el bien común, que no quiere excluir, que nadie quede atrás. Es mucho más Lavapiés y Unidas Podemos. Es una red de la cultura, de nuestro pueblo, que podemos cambiar las cosas, movilizaros. Tenéis que garantizar que UP esté fuerte, tenemos que tener muchos votos para poder cambiar la vida de la gente, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias en el Gobierno de España", ha defendido.

Una movilización, según Díaz, para evitar que sigan gobernando "los de la corrupción, la Gürtel, los que saquean las instituciones públicas, quienes no quieren que nuestras hijas vayan a escuelas públicas de calidad, que tengamos sanidad pública para todo el mundo, que las gestiones para los mayores sean dignas".

"Ellos han esquilmado nuestros recursos públicos. No quieren que os movilicéis, pero se van a movilizar ellos, que da igual la cara que tengan, son los mismos. Necesitamos que salgamos fuertes para ganar el 4 de mayo. Está en juego la democracia, recuperar las instituciones para la gente. Su modelo no es el de Lavapiés, no es un modelo basado en la igualdad. No hay nadie mejor que Iglesias para enfrentarse con valentía a la derecha y la ultraderecha. Adelante, sí podemos", ha concluido.

IONE BELARRA: "ES LA CAMPAÑA DEFINITIVA, NOS JUGAMOS MUCHO"

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales del Gobierno de España, Ione Belarra, ha mostrado también su "solidaridad y orgullo de la diversidad" de Lavapiés, "un barrio hermoso donde empezamos una campaña decisiva y definitiva, porque nos estamos jugando mucho".

"Es una campaña decisivo para todo el país porque Ayuso está haciendo daño a todos los españoles abriendo las puertas de Madrid a la extrema derecha y abriendo las puertas de Madrid en plena pandemia. Lo que os pido es que estemos a la altura. Salid masivamente a votar porque es posible echarlos. Os han robado muchísimo, ahora es difícil que un metro que pase a menos de 3 ó 4 minutos. Os han robado los hospitales públicos, mas de la mita de la educación madrileña ya es privada y concertada", ha detallado.

"En estas décadas del PP de la corrupción lo más grave que os han robado es la esperanza, creer que no es posible un gobierno diferente al PP. Pero Pablo Iglesias nos ha devuelto la posibilidad de un gobierno decente, de cambio, que cuide de su gente, que ponga por delante la salud a cualquier otra cuestión. Entre todos ensanchemos la brecha y que se una raja del muro de tal tamaño que quepa el gobierno del cambio el 4 de mayo", ha concluido la ministra.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA PARA JÓVENES

Por su parte, el exdirigente de CCOO y miembro de la lista de UP, Agustín Moreno, ha destacado el gran papel de los servicios y trabajadores públicos durante la pandemia, "que hicieron que todo funcionase, que nos cuidaron, curaron y nos pusieron a salvo". "No fueron los especuladores o los charlatanes, fueron ellos. Y por eso hay que invertir más y menor, revertir las privatizaciones y que la escuela tenga calidad y sea un lugar donde nazcan los sueños de nuestros jóvenes", ha subrayado.

"A la clase trabajadora les debemos la derogación de la clase laboral, para que tengan derechos. Hay un acuerdo de Gobierno, tenemos una ministra supercompetente y lo va a defender a capa y espada y saldremos a la calle si hace falta", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Moreno también ha apostado por garantizar los derechos para las personas mayores, frente "a los discursos trumpistas de que el 99 no se puede supeditar al 1 por ciento de la población, lo que tiene consecuencias dramáticas para muchas personas". "La Dependencia es un derecho subjetivo. Queremos que los mayores tengan una red pública de residencias y servicios sociales y asegurar que el sistema público de pensiones no tiene que estar expuestos a los especuladores del sistema financiero", ha esgrimido.

El exlíder sindical también ha tenido palabras para los jóvenes están sufriendo paro, exilio laboral, precariedad. "Necesitan un plan de recuperación, de acceso al empleo y vivienda porque tiene que haber mucha calidad y las universidades tienen que ser fábricas de talento", se ha comprometido.

"Si no somos capaces de tomar medidas se pueden poner las cosas feas, habrá más pandemias y iremos a la catástrofe climática. Hemos pasado con esta pandemia de vivir de uno en uno a necesitarnos los unos a los otros. La solidaridad y apoyo mutuo es mucho más importante que el dinero, y más en tiempos de crisis. El pueblo lo tiene que salvar el pueblo y lo tiene que salvar su ciudadanía yendo a votar. Hay que votar en defensa propia para que no entre la ultraderecha, votar entre solidaridad y egoísmo", ha pedido.

LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS Y REAPERTURA DE LOS SUAP

En el mitin de Lavapiés también ha partido la exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y miembro de la lista de UP, Alejandra Jacinto, que ha recordado los intentos de desahuciar a Paco, un octogenario enfermo de cáncer, de su casa en la calle Olmo tras comprar el edificio entero en el que vive un fondo buitre "con vínculos con la familia Franco".

"Paco resiste no por la política de vivienda de Madrid, sino gracias al movimiento de vivienda. Las garras de la especulación inmobiliario no ha tenido límite ese barrio. He visto de todo pero he visto también cómo ha resistido Lavapiés y sus gente. He visto finalizaciones del contrato de alquiler porque el casero decidía duplicar el precio de la renta, como en la calle Argumosa 11. He visto casos de mobbing inmobiliario contra ancianos para poner pisos turísticos. Lavapiés resiste porque Lavapiés son sus gentes", ha remachado.

Por su parte, la también candidato de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha prometido la reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) cerrados con la pandemia se vuelvan a abrir y mayores y mejores derechos para los trabajadores del sector público.

Y es que, a su juicio, "se han maltratado a los profesionales sanitarios y a los mayores de la región, que mientras fallecían personas solas había UCIs libre en la privada, que mientras a los mayores de residencias les negaban atención en los hospitales sí les atendían si tenían seguros".

"Tenemos que demostrar que ha sido una gestión negligente y criminal. Son unos pocos que viven muy bien a costa del sufrimiento de muchos. El principal reto es demostrar que son pocos y llevan demasiado tiempo. Los derechos son nuestros y nos pertenecen", ha concluido Lillo.