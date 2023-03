Yolanda Díaz habla con sus posibles aliados lanzar en breve su candidatura

Yolanda Díaz está hablando con sus posibles aliados políticos para lanzar su candidatura a las elecciones generales en un acto que podría celebrarse a finales de este mes o principios de abril, pero hay quienes ponen reparos por estar ya inmersos en la precampaña para las autonómicas y municipales.

Fuentes de algunas de estas formaciones que ven con buenos ojos el proyecto de Díaz y que podrían involucrarse en él, han reconocido a EFE que desde su equipo les han contactado para ver si participarían en la presentación de la candidatura de la vicepresidenta segunda, pero sin concretar una fecha exacta, más allá del plazo de hacerlo más o menos en un mes.

A ellos no les parece el momento más adecuado porque están metidos de lleno en la preparación del 28 de mayo. Otra de las cosas que apuntan es que acudir a un acto en el que también esté Podemos puede no beneficiarles electoralmente, al considerar que su marca está devaluada. Si Yolanda Díaz finalmente decide lanzar ahora su candidatura, igual acudirían pero con un perfil muy bajo.

En todo caso y después de todo el tiempo que la ministra de Trabajo ha pospuesto la oficialización de sus planes, creen que se podría esperar sin problemas a que pase la cita autonómica porque aún quedaría tiempo antes de las generales.

Donde no tienen ninguna constancia de este acto es en Podemos, ya que, según ha asegurado el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, Díaz por ahora no les ha informado de esto y "cuando sepan los detalles" y si son invitados, como parece que es la intención de la vicepresidenta, verán si acuden o no, ha dicho.

Podemos, que mantiene una relación tortuosa con el proyecto de Sumar porque se ven apartados de los planes de Díaz, llevan tiempo metiendo prisa a la vicepresidenta para que dé el paso y creen que esperar a junio para armar la candidatura, como prevé la ministra, es demasiado tarde.