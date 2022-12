Yolanda Díaz: el PP y Feijóo tienen un problema severo con la democracia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha aseverado este sábado en Zaragoza que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, tienen "un problema severo con la democracia" y no les gusta "que la gente vote y pueda decidir por sí misma".

"No les gusta que las Cámaras en las que reside la soberanía popular, el Congreso y el Senado, legítimamente puedan ejercer su derecho democrático y votar", ha criticado Díaz durante un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, Sumar, en Zaragoza, donde ha considerado que Feijóo ayer "se excedió" al pedir que "no se permita votar a quienes representan al pueblo, lo no conocido en democracia".

Se ha referido así a la solicitud del PP de que se suspenda la votación en el Senado de la reforma para desbloquear el Tribunal Constitucional prevista para el jueves de la semana que viene y que ya fue aprobada en el Congreso, un paso que coloca a Feijóo en una situación "absolutamente imposible para un dirigente que quiere gobernar España", según la ministra.

Díaz ha criticado que Feijóo considere "ilegítimo" el Gobierno de coalición y que, a diferencia de su antecesor, Pablo Casado, "ni siquiera se atreva a votar en contra de la moción de censura que va a presentar Vox". Está "secuestrado por la extrema derecha", ha lamentado.

Y se ha preguntado si el presidente del PP aceptará "cualquier gobierno que salga de las urnas, votado por la gente, que no lleve las siglas del PP".