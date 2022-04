Yolanda Díaz y Errejón comparten hoy un acto para presentar la comisión de expertos sobre salud mental en el trabajo

Se trata de un compromiso con Más País dentro del acuerdo de la reforma laboral y los equipos de ambos desvinculan lecturas políticas

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, compartirán este jueves un acto público para presentar la comisión de expertos que analizará la repercusión de la precariedad laboral en la salud mental de los trabajadores.

La creación de esta comisión para la salud mental es un compromiso alcanzado entre el Ejecutivo y Más País, en el marco de la nueva reforma laboral que la formación de Errejón apoyó durante su convalidación en el Congreso.

Desde Más País y el entorno de Díaz han explicado que el evento no tiene ninguna lectura política ni está relacionado con el nuevo proyecto que impulsa Díaz en el arco progresista, cuyo proceso de escucha con la sociedad civil ha quedado además aplazado de cara a priorizar la gestión de la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

Ambos estarán acompañados durante el evento, según la convocatoria remitida por el Ministerio, por dos de las participantes de la Comisión, la escritora y ensayista Remedios Zafra y la especialista en psiquiatría clínica de la Asociación Madrileña de Salud Mental Belén González Callado, además del director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Carlos Arranz.

En una entrevista con Europa Press a finales del año pasado, el líder de Más País afirmó que la apuesta por la transversalidad de la titular de Trabajo le sonaba "muy bien" al constituir un aire "cálido" y "familiar" que van "en la línea de como deben hacerse las cosas" en la izquierda.

No obstante, dejó claro que no va a entrar en "hipótesis" ni "especulaciones electorales" sobre posibles plataformas de las que "no sabe mucho" y que presentan "incógnitas" que le corresponderían en su día despejar a Díaz.

SITUACIÓN EN LA IZQUIERDA

La vicepresidenta ya ha manifestado en varias ocasiones que aún no ha decidido si será candidata en las próximas elecciones y que de cara a ese proyecto el protagonismo es de la sociedad civil, quedando en un segundo plano las formaciones políticas. Además, su intención es contribuir a forjar una alternativa para las bases progresistas que aspire a mayorías, no limitándose a la izquierda del PSOE y con vocación estatal.

En noviembre, Díaz compartió un acto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la dirigente de Compromís, Mónica Oltra, y la líder de Más Madrid, Mónica García, que adquirió fuerte simbolismo y abrió debate sobre posibles alianzas en el seno de la izquierda. Sin embargo, todas las protagonistas rebajaron la repercusión del evento y lo enmarcaron en un mero diálogo entre mujeres que ostentan responsabilidades políticas.

Por su parte, desde Podemos e IU, así como las otras patas que conforman Unidas Podemos, han enfatizado su apoyo a Díaz como futura candidata y han expresado su apuesta por conformar un "frente amplio" progresista, que ensanche el espacio desde alianzas con más formaciones (como puede ser Más País o Compromís) y la sociedad civil.

Además, en Andalucía Unidas Podemos y la plataforma 'Andaluces Levantaos', en la que se integra Más País Andalucía, han iniciado conversaciones de cara a los futuros comicios andaluces y acordaron crear equipos técnicos para seguir avanzando en el proceso de colaboración, con vistas a una posible candidatura conjunta de la cuál aún no hay acuerdo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a la comisión sobre la salud laboral en el ámbito laboral, el profesor de Salud Pública en la universidad Pompeu Fabra, Joan Benach, será el coordinador de este equipo conformado por doce profesionales y académicos, con composición paritaria, y que abarca desde el ámbito del Derecho del trabajo, la salud pública, la psicología, la psiquiatría o el pensamiento crítico y la cultura.

El informe que surja de esta comisión y más en concreto susconclusiones servirán de guía para la adopción de futuras políticas en línea con la promoción del trabajo decente.