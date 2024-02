Yolanda Díaz se desmarca de Sánchez y no apoya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Sumar con su líder a la cabeza, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es partidaria de explorar todas las vías para que se apruebe la Ley de Amnistía y percibe en esa voluntad la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aunque ha avisado de que la posibilidad de reducir plazos de instrucción se debe mantener las "garantías" de las partes en el aspecto procesal.

No es la única dirigente de la coalición que se ha manifestado sobre la reforma de la LeCrim anunciada el pasado lunes por Pedro Sánchez, el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha manifestado que se están evaluando distintas opciones para facilitar el acuerdo y ha defendido desplegar "un buen equilibrio" en un eventual cambio, que blinde una instrucción adecuada de la instrucción de causas y a la vez evite alargar permanentemente procesos por "motivos extra jurídicos". Sobre todo para conciliar la prolongación de los plazos de instrucción aprobada en 2020 frente a la limitación aplicada en 2015 por el PP.

Además, ha indicado que Junts al no facilitar la aprobación de la Ley de Amnistía cometió un "grave error", que no es "irreparable", y que aún no se ha dado una negociación en profundidad de cara a retomar el texto en la Comisión de Justicia, más allá de contactos informales.

En todo caso, ha desgranado que ahora las conversaciones serán de "matiz" para conciliar posturas entre todos los aliados, dado que la Ley de Amnistía es "robusta", "constitucional" y va a producir efectos positivos en la convivencia. "Es una ley que tiene que salir y no tiene alternativa", ha zanjado.