Yolanda Díaz defiende que la ciudadanía tiene derecho a saber todo lo relacionado con el espionaje a Aragonés

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado que el país tiene derecho a saber todo lo relacionado con el espionaje al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aargonés, y ha proclamado que no le gusta este tipo de comportamientos.

"En una democracia robusta como es la española no se pueden producir este tipo de comportamientos. Creo que tenemos derecho a saber exáctamente todo lo que ha pasado y me gustaría un país en el que no existan este tipo de comportamientos", ha apostillado Díaz durante una visita a Fitur 2024, respecto a las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al mandatario catalán.

También ha manifestado, con la 'Operación Cataluña' como telón de fondo, que también quiere que la derecha "no espíe a los adversarios políticos" y que le parece "muy grave" este tipo de situaciones.

Por su parte, el diputado de Sumar y futuro portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha manifestado que el actual Gobierno de coalición hace de la "transparencia" y el "cumplimiento de la ley" un "principio esencial, a diferencia de lo que ocurrió con el PP al frente de la Moncloa en casos como la operación Kitchen.

Sobre el caso concreto de las escuchas a Aragonés, Errejón ha manifestado que no tiene información de cómo actuó en su momento el Ejecutivo y, por tanto, no se puede posicionar. Eso sí, ha demandado hacer reformas para garantizar que no se puedan utilizar programas "espías" como Pegasus.

"Le parezca a cada uno lo que le parezca los independentistas y las posiciones políticas de los independentistas, un país democrático no espía a la gente que piensa diferente. Esto no se puede hacer (...) Un Estado democrático no puede espiar a los rivales políticos", ha zanjado.