Yolanda Díaz condena los "cánticos racistas" a Vinicius y llama a directivos del fútbol a "reparar el daño" causado

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha condenado los "cánticos racistas" que profirieron este pasado domingo algunos aficionados del Valencia contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, durante el partido de fútbol celebrado entre ambos equipos en Mestalla, y ha remarcado su compromiso para "acabar con el racismo y cualquier forma de discriminación".

"Los cánticos racistas en los estadios de fútbol no representan a nuestro país, ni a ninguna hinchada de fútbol. Seguiremos trabajando para acabar con el racismo o cualquier otra forma de discriminación", ha trasladado mediante un mensaje en Twitter.

Posteriormente, la también ministra de Trabajo y Economía Social ha aludido a este incidente al inicio de su intervención en un mitin en Sevilla en apoyo de la candidatura de confluencia de Podemos e IU a las elecciones locales del 28 de mayo en la capital andaluza.

Yolanda Díaz ha querido comenzar su intervención en este acto, celebrado en el parque de San Jerónimo de la ciudad hispalense, "mandando un mensaje de solidaridad" para Vinicius, y subrayando que el fútbol es "muy importante en el mundo" y "reproduce conductas sociales".

"Creo que lo que ha pasado ayer, con comentarios absolutamente racistas frente a un jugador de fútbol, es intolerable en una democracia sólida como es la nuestra", ha manifestado la también líder del proyecto Sumar, que ha realizado un llamamiento a no tolerar "comportamientos racistas en un país que no solamente es solidario", sino que cuenta con una "mayoría social" que "no comparte" lo visto este domingo en Mestalla, ha añadido.

Además, Yolanda Díaz ha pedido a las "dirigencias del fútbol" que, "por la importancia que tiene, reparen el daño causado", y ha aseverado que "esto no puede volver a suceder en democracia".

"Si ante una agresión machista o racista no se actúa, ya sabéis cuáles son las consecuencias: por tanto, quedar callados no es la respuesta", ha aseverado Yolanda Díaz para concluir.