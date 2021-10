Yolanda Díaz y Belarra reivindican que el bono cultural de 400€ a jóvenes es una propuesta de Unidas Podemos

El presidente del Gobierno avanzó esta medida hoy ante los medios

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han reivindicado que el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años es una medida incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 a propuesta de Unidas Podemos.

Precisamente este miércoles y durante una comparecencia tras participar en la Cumbre UE-Balcances Occidentales en Eslovenia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que dicha medida formarán parte de las cuentas públicas.

Por su parte y en declaraciones a los medios durante la celebración del Día del Cine Español este mediodía, la también titular de Trabajo ha aludido a esta medida como uno de los aspectos destacados del anteproyecto de Presupuestos que se aprobará en el Consejo de Ministros.

Y es que Díaz recalcaba la importancia del sector cinematográfico, y toda la industria cultural, para el país y ha destacado las medidas de protección desplegadas por el Ejecutivo durante la crisis del Covid-19 para esta industria.

"Con el ministro Iceta estamos definiendo también por primera vez el estatuto del artista pero por primera vez van a ver (en los PGE) una medida, que creo que es muy relevante, que es un bono cultural destinado a los jóvenes. En estos días conocerán las singularidades del mismo. Estamos desplegando medidas que transversalmente ayudarán a cambiar la vida de nuestro país. Tengo una enorme confianza en el país y estos Presupuestos permiten un diálogo con la sociedad española de altura", ha recalcado ante la prensa.

LO REAFIRMAN EN REDES

Además, ha publicado un comentario en redes sociales enlazando estas palabras, para reafirmar que la "cultura es el sustento" de la juventud, que "debe ser su receptora primordial".

"Damos un paso más con el #BonoCultural. Apoyar las artes y el futuro de los jóvenes era una condición esencial para unos presupuestos que deben ser un impulso a la cultura", ha enfatizado.

Mientras, la ministra de Derechos Sociales ha apuntado también posteriormente que el acuerdo de presupuestos "incluirá un bono cultural joven a propuesta de Unidas Podemos". "Apoyamos a nuestra juventud que se merece vidas libres y felices y a nuestra cultura, que nos ha acompañado en los momentos más difíciles", ha ahondado la también secretaria general de la formación morada.

Por su parte, Sánchez ha detallado que se trata de una ayuda directa como la que ya disfrutan jóvenes de otros países europeos como Francia e Italia para la compra de libros o el consumo cualquier tipo de actividad artísticas y estética, como el teatro, el cine o la danza.

Así, ha destacado que quieren seguir ofreciendo a los jóvenes ayudas para la emancipación y acercarles a la cultural española y "entre todos" echar una mano a la industria cultural, con el objetivo de crear un "círculo virtuoso". Sánchez considera que es una "medida ilusionante" que se compromete no sólo con los jóvenes sino con una industria "tan importante" que ha sufrido con la pandemia.

PODEMOS DESCONOCÍA EL BONO JOVEN DE VIVIENDA ANUNCIADO POR SÁNCHEZ

El jefe del Ejecutivo también anunció ayer que la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno incluirá la creación de un 'bono joven' de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años.

Una iniciativa que según reconoció Belarra luego por la noche no se negoció con Podemos y que estudiará "en detalle", pues la desconocía hasta que la reveló el presidente del Gobierno.

Esta mañana ha explicado en declaraciones a RNE que analizará la "letra pequeña" de este 'bono vivienda' y ha admitido que en principio le generó preocupación dicho anuncio por sus similitudes con la renta básica de emancipación que desplegó en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero.

"La clave es que las medidas sean complementarias. Es decir, me parece la mejor de las noticias poder dar una ayuda a la gente joven pero lo que ocurrió en el pasado es que si das una ayuda sin regulación, lo que hacen los arrendadores es subir los precios del alquiler no solo a los jóvenes sino al conjunto de la población, lo que no es una buena noticia en una burbuja como el alquiler donde se dedican el 40% de los ingresos", ha disertado.

No obstante, ha precisado que si esta medida va a acompañada de la regulación de precios, de la congelación (que aplicarán pequeños propietarios) y de las bajadas de los grandes tenedores, desde luego será "maravillosa" para que la gente joven se pueda emancipar. "No hay ninguna medida estrella en la ley de vivienda, todas son complementarias y necesarias para avanzar en la garantía del derecho a la vivienda", ha ahondado para admitir que esta ayuda es una propuesta concebida por la parte socialista de la coalición.