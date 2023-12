Yolanda Díaz augura buenos datos de paro en noviembre y es "optimista" con cerrar un acuerdo para la subida del SMI

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Lamenta escuchar a miembros del Gobierno usar "el lenguaje de la derecha y del PP" sobre los recortes de los subsidios de desempleo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado "optimista" con la posibilidad de llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señalando que tras reunirse con empresarios y sindicatos ve "margen" para cerrar un pacto por consenso. Además ha adelantado que los datos del paro de noviembre, que se presentarán este lunes, "son buenos".

"Soy optimista y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos a trabajar para alcanzar un acuerdo", ha dicho Díaz sin desvelar los asuntos concreto que trató en la última reunión con la patronal y sindicatos, si bien ha indicado que "unos piden una subida del 3% y otros por encima del 5%", por lo que considera que "hay margen para alcanzar un acuerdo".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios tras mantener una reunión en Madrid con diferentes organizaciones ecologistas, insistiendo a los agentes sociales a que den "lo mejor de sí mismos" para seguir "mejorando la vida de la gente" con una política pública que "se ha demostrado más que eficaz" para la reducción de la desigualdad.

"Ojalá alcancemos el acuerdo. Nosotros nos vamos a dejar la piel como siempre para que este se propicie", ha zanjado la ministra de Trabajo, que también ha defendido su pretensión de subir la prestación por desempleo a pesar de que genere discrepancias con el Ministerio de Economía dirigido por Nadia Calviño.

"Llevamos meses trabajando en esta reforma que es competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social", ha asegurado, explicando que la Comisión Europea ha destacado anteriormente "disfunciones" en el sistema de protección español para los desempleados.

BUENOS DATOS DE PARO

La titular de Trabajo también ha adelantado que los datos del paro, que se presentarán este lunes, "son buenos" pese a los augurios de quienes aseguran que la mejora de los subsidios por desempleo destruyen los puestos de trabajo.

"De verdad que me causa sorpresa escuchar hoy a un miembro del Gobierno señalar que recortando el subsidio se van a crear 350.000 empleos en España. Ya les digo yo que esto no es verdad y no es científico", ha agregado, en alusión a unas declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.

En este sentido, ha compartido su "enorme tristeza" al escuchar a miembros del Ejecutivo usando "el lenguaje de la derecha y del PP" y de aquellos que decían que "la gente está en paro porque desea estar en paro".

"Yo a esas personas les digo que las vamos a defender y que no compartimos en absoluto las lógicas neoliberales de la derecha. No subvencionamos a nadie. Los trabajadores y las trabajadoras cotizan y tienen derechos", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Díaz adelanta que los datos de paro que presentará el lunes "son buenos"

Duración: 10:00

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=822701&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNzAxNjk1NjkxLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.1Fp8HRUG9yN8ZbAKJOdcaBsHyc0ww4GdnU9Pmm9jeVw

---------------------