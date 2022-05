Yolanda Díaz asegura que su "proceso de escucha" durará seis meses

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que el "proceso de escucha", con el que decidirá si concurre o no a las elecciones generales, tendrá una duración de seis meses.

Así lo ha trasladado durante un desayuno informativo en el que ha estado arropada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el de Consumo, Alberto Garzón; y las representantes de Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Carolina Alonso; y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, entre otras personalidades políticas.

Por otro lado, ha aseverado que actualmente "no está en condiciones de dar un paso adelante" hacia concurrir a las elecciones generales, y será cuando finalice ese proceso de escucha cuando concluya "lo que estime conveniente".

"Levantando ese país, un país diferente, ahí me van a encontrar. No quiero políticas que confronten ni que dividan. Estoy dispuesta a dialogar. No soy pura. No tengo miedo a conversar con nadie que no piense como yo y tengo mucho a favor para llegar a puntos de encuentro, ha afirmado.

Así, ha defendido que "no quiere reinventar el mundo" sino que "quiere cuidarlo con políticas públicas" porque su intención es lograr "un país que permita que cuando gobernemos, la gente no se acuerde de nosotros (los políticos)".

La vicepresidenta ha reivindicado la política que no divide, que no hace ruido, que no crispa y no se espanta con los insultos y con el mal hacer porque ella apuesta por la política que suma y que hace feliz a la gente.

La vicepresidenta ha recalcado que quiere levantar un país plural y diverso, a lo que ha dicho que el futuro de España "no son las elecciones binarias -bipartidismo- sino los comicios mixtos", en una clara referencia a la coalición con los socialistas en las elecciones de 2023.

Además, ha atacado a la política "muy masculina" del siglo XX mientras ella apuesta por un proyecto de futuro focalizado en el siglo XXI porque todos los partidos tienen que "modernizarse" para así hacer "autocrítica" y poner el foco en cuidar a la gente.

"Da la sensación que en el viejo siglo XX y en el nuevo siglo XX, los partidos siguen tratando a la ciudadanía como si fueran menores de edad, ha espetado.