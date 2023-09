Yolanda Díaz afirma que "no se puede consentir" la operación saudí en Telefónica

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, afirmó este viernes en Roma que "no se puede consentir" lo que ha pasado en Telefónica con la operación del gigante saudí STC Group, que se convirtió en su principal accionista, y que así se lo ha trasladado a la vicepresidenta primera del Ejecutivo en funciones, Nadia Calviño.

"Telefónica es una empresa estratégica para nuestro país y como tal cuenta con el manejo de lo más importante, seguramente de nuestras vidas, que son los datos; no solamente es el petróleo del siglo XXI, es que todo radica en los mismos. Desde luego, mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la Vicepresidenta Económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender", aseguró.

Díaz viajó hoy a Roma desde Bruselas para reunirse con algunas organizaciones de trabajadores y con el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, con quien participa, junto también a la eurodiputada María Eugenia Palop, en la presentación del libro "Per una construzione della terra" (Por una construcción de la tierra), del filósofo italiano Luigi Ferrajoli.

La vicepresidenta segunda también subrayó que "España tiene que hacer mucho en materia industrial" y aseguró que "se va a mejorar en los sectores estratégicos".