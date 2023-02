Yolanda Díaz advierte que "el escaparate de una futura pesadilla en España está en Castilla y León"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este sábado en Valladolid que "el escaparate de una futura pesadilla en España está en Castilla y León" con el gobierno en la Junta de Castilla y León del PP y Vox que ha permitido, ha subrayado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha advertido que "no es un moderado".

Así lo ha señalado la vicepresidenta durante el primer acto de escucha en Castilla y León, que se ha celebrado en el Fundos Fórum de Valladolid ante 1.500 personas y otras tantas que no han podido acceder al lugar por completarse el aforo.

Yolanda Díaz ha recordado que conoce "muy bien" a Feijóo, del que ha dicho: "no es verdad que sea moderado" como, a su juicio, demuestra que esté permitiendo que en Castilla y León su partido gobierne con la Vox y "vulnerando derechos de las mujeres" o permitiendo "sin inmutarse" que desaparezca el servicio de mediación de conflictos laborales, SERLA.

"Es responsabilidad de Mañueco y de Feijóo, que lo permite. Ellos son los responsables. Esta es la moderación de Feijóo, está en sus manos que mañana o el lunes les digan a los ciudadanos que van a restaurar servicio público fundamental".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha insistido en pedir a los ciudadanos que "no se crean el cuento de que Feijóo es diferente y moderado" y ha recordado su paso por la Xunta de Galicia, donde "puso la soga" para priorizar el pago de la deuda al mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

"No os creáis el cuento de la moderación de Feijóo porque no es real. El que véis es el que se posiciona en contra de la subida del SMI o de la revalorización de las pensiones", ha reiterado.

"Ese Feijóo es el futuro que nos espera si no sumamos, si no damos el paso, si no tenemos esperanza o si no somos capaces de decir qué pasaría si en España gobernaran hoy las derechas", ha remarcado.

En este punto, ha criticado la propuesta del PP de reservar el cuidado de las personas vulnerables a una multinacional que "incumple legislación", como es Glovo. Un modelo que, ha denunciado, es "de pura asistencia" a las personas vulnerables "no con derechos y dignidad, sino usando a grandes plataformas incumplidoras de derechos".

También se ha referido a la España Vaciada que, a su juicio, tiene que encontrar una respuesta desde la economía y la industria, pero de manera "sostenible y ecológica" y, en todo caso, ha insistido, "el futuro de Castilla y León no puede pasar por que los jóvenes se exilien".

Por último, tras recordar a autores de la tierra como Rosa Chacel o Miguel Delibes, Yolanda Díaz ha lamentado los casi 40 años de políticas del bipartidismo en Castilla y León que, "con políticas idénticas", han asegurado que no puede haber servicios públicos en el medio rural. "Esto no es decente en una sociedad democrática", ha remachado.