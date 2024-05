Yolanda Díaz aclara que Israel debe compartir con Palestina "desde el río hasta el mar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aclarado este viernes que cuando aseguró que "Palestina será libre desde el río hasta el mar" se refería a que los dos estados, Israel y Palestina, deben "compartir un futuro de paz y prosperidad".

"No soy antisemita", ha aclarado Díaz, que ha insistido en que siempre ha defendido "el reconocimiento de dos estados, que compartan desde el río hasta el mar la economía, los derechos, la paz y un futuro prospero".

A preguntas de los periodistas antes de participar en el II Encuentro de Mujeres Dirigentes, la vicepresidenta ha contestado a la embajadora israelí, Radica Radian-Gordon, que la acusó de emplear "un lema de Hamás" y ha incidido en que Sumar siempre ha tenido la misma posición en defensa de los dos estados.

"Yo no comparto la política del odio, no soy antisemita, creo que es una evidencia...no van a encontrar en mi ninguna razón de desafecto, no odio a nadie, soy bastante afectuosa y mucho menos a los palestinos o a los israelitas", ha recalcado.

Díaz ha valorado el reconocimiento "histórico" del Estado de Palestina que hará el Gobierno el próximo martes porque significa "dar un poquito de esperanza a las gentes que están siendo asesinadas por una violencia y un quebranto de la legalidad internacional gravísima".