El XXIII Festival Internacional del Cine del Aire exhibirá 17 producciones procedentes de ocho países

El XXIII Festival Internacional del Cine del Aire (Cinema FIA) exhibirá 17 producciones procedentes de ocho países, que podrán verse entre el 16 y el 18 de junio en el marco del Festival Internacional del Aire El Yelmo, uno de los eventos de vuelo libre más importante de España que se celebra en Segura de la Sierra (Jaén).

El Cinema FIA volverá a contar con una sala de proyecciones de primer nivel habilitada en el pabellón municipal de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra, donde los espectadores podrán disfrutar de las películas en pantalla gigante y con sonido de gran calidad. Todos los pases son gratuitos.

De esta forma, el Festival mostrará películas procedentes de Irán, Francia, Eslovaquia, Alemania, Ecuador, España, Bélgica y Colombia. Volverán a estar presentes algunos directores y productores consolidados en el festival, como Horacio Llorens y Ramón Morillas, que presentarán ante el público 'Volando entre gigantes', centrada en la aventura que vivieron junto a Thomas de Dorlodot al adentrarse en el corazón del Karakorum (Pakistan) para ser los primeros pilotos de parapente en llegar volando al K2, la segunda montaña más alta del planeta.

El propio Horacio Llorens también debatirá con el público sobre 'El Bicho, The Run to the Championship', un documental sobre el camino del piloto chileno Víctor Bicho Carerra, para conquistar el campeonato del Mundo de Acrobacias, realizado en Italia en 2021.

Por otra parte, el Festival acogerá dos estrenos mundiales. Por un lado 'Airbone Explorers', una producción de Carlos Prieto, Ramón Morillas y Vicente Palmero que descubre la belleza de los páramos colombianos. El segundo estreno será para la producción 'Horizon, A flight to the arabian desert', del director alemán Bastian Brüsecke y sus aventuras en su viaje por el desierto arábigo con su paramotor.

Además, el piloto ubetense de Salto BASE Dani Román presentará 'Ronda a 280 kilómetros por hora', que describe la hazaña del vuelo realizado por Román a través del Puente Nuevo de Ronda. Igualmente, el director de 'Iberia, naturaleza infinita', Arturo Menor, presentará su película sobre un águila real en busca de un nuevo hogar.

David Martínez y Jesús Olivares, co-directores del Festival Internacional del Cine del Aire, han puesto de relieve el aumento de películas presentadas respecto a la edición anterior, a la vez que se ha mantenido el nivel de los últimos años. El jurado del certamen ha estado compuesto por profesionales del sector audiovisual y el vuelo como el director de cine jiennense Luisje Moyano, el piloto de ala delta, parapente y paracaidista Blay Olmos, y el delegado de Canal Sur en Jaén, Lorenzo Canales.

El Festival Internacional del Cine del Aire va a repartir este año 3.000 euros en premios, ya que el galardón a la mejor película del Festival está dotado con 1.200 euros. La mejor película de deportes aéreos recibirá 600 euros, la misma cantidad que supone el premio El Tranco a la mejor película de Aventura Aérea. Además, el Premio Bujarkay a la mejor película de naturaleza en vuelo y el premio al mejor cortometraje están dotados con 300 euros cada uno.

Las cifras de 2023 superan a las registradas en la anterior edición del Festival, en el que se proyectaron 13 producciones procedentes de siete países en la sección oficial, en la que finalmente se coronó como mejor película la producción canadiense 'Fly Monarca', dirigida por Benjamin Jordan.