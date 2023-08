La XVI edición del Festival Internacional de Cine de Islantilla da a conocer los finalistas a los Premios Luna

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha dado a conocer este viernes la relación de los títulos que el próximo sábado, 26 de agosto, competirán por los máximos galardones de la decimosexta edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, los largometrajes finalistas son: 'Avenâl', de Anna Sandrini (Italia); 'Cazadora', de Martín Duplanquet (Chile); 'Cómo copiarse en un examen', de Ignacio Sarsfield (Argentina); 'Hasta el fin de los tiempos', de Alejandro Molina (México); 'Iberia, naturaleza infinita', de Arturo Menor (España); 'Pakucha', de Tito Catacora (Perú); 'Reflejo', de Bogdan Toma (España); 'Somewhere over the rainbow, de Gwai Lou (Malasia); 'Trigal', de Anabel Caso (México); 'Vece od traume', de Vedrana Pribacic (Croacia); 'Voyages en têtes étrangères', de Antonio Amaral (Francia); 'Vuelta al perro', de Nicolás di Cocco (Argentina).

Asimismo, los cortometrajes finalistas son: 'Adam, the ballad of endless suffering', de Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh; 'Camino a Damasco', de Enio Mejía; 'Estrellas del desierto', de Katherina Harder; 'Kumbang', de Gwai Lou; 'Me llamabas Septiembre', de Fernando Bonelli; 'Rosalie & César', de Joan Bordeire; 'Sacrilegio', de Pedro Casablanc; 'Sleeping Beauty', de Jana Nedzvetskaya; 'The Gold Teeth', de Alireza Kazemipour; 'The Single Horn', de Mohammad Kamal Alavi; 'This world is wonderful, de Hmoud Faris; 'Tria', de Giulia Grandinetti.

Por otro lado, los nominados a Mejor Dirección son: Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh por 'Adam, the ballad of endless suffering'; Katherina Harder por 'Estrellas del desierto'; Arturo Menor por 'Iberia, naturaleza infinita'; Gwai Lou por 'Kumbang'; Tito Catacora por 'Pakucha'; y Bogdan Toma por 'Reflejo'.

Por otro lado, las nominadas a Mejor Actriz son: Paula Usero por 'Artesanía'; Anna Castillo y Greta Fernández por 'Camino a Damasco'; Olga Navalón por 'La cajera'; Rocío Suárez de Puga por 'Me llamabas Septiembre'; y Emilia Berjón por 'Trigal'. Mientras que los nominados a Mejor Actor son: Bruno Bichir por 'Hasta el fin de los tiempos'; José Manuel Poga por 'La vida entre dos noches'; Pablo Derqui por 'Me llamabas Septiembre'; Gonzalo Ramos por 'Reflejo'; Féodor Atkine por 'Rosalie & César'; y Daniel di Cocco por 'Vuelta al perro'.

Por otra parte, los nominados a Mejor Guion son: Antonio Cuesta por 'La vida entre dos noches'; Fernando Bonelli por 'Me llamabas Septiembre'; Bogdan Toma, Gonzalo Ramos y Cristian Toma por 'Reflejo'; Joan Bordeire por 'Rosalie & César'; Pedro Casablanc por 'Sacrilegio'; Alireza Kazemipour por 'The Gold Teeth'.

Así, los nominados a Mejor Música Original son: J. M. Quintana por 'Amo cada átomo de tu cuerpo'; Beatriz López-Nogales por 'Artesanía'; Israel Fernández por 'Camino a Damasco'; Javier Arnanz por 'Iberia, naturaleza infinita'; Pablo Cervantes por 'La vida entre dos noches'; Lucia Alessi y Pier Sante Falconi por 'Tria'. Además, los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son: Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh por 'Adam, the ballad of endless suffering'; Carlos de Miguel por 'El otro'; Arturo Menor por 'Iberia, naturaleza infinita'; Íñigo Hualde Suoz por 'Me llamabas Septiembre'; César Hernando por 'Sacrilegio'; Bashr Al-Awaid por 'This world is wonderful'.

Por último, los nominados a Mejor Dirección de Arte son: Itziar Álvarez Suñe por 'Artesanía'; Teresco por 'Camino a Damasco'; Nicolás Oyarce por 'Estrellas del desierto'; Coko Correa por 'Sacrilegio'; Jana Nedzvetskaya por 'Sleeping Beauty'; y Luisa Guala por 'Trigal'.

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 22 y el jueves 24 de agosto a las 22:00 horas en el Patio del Centro Activo de Islantilla.

Un jurado profesional presidido por la actriz Assumpta Serna y conformado por los también actores Ana Arias y Scott Cleverdon, por el director y productor Alejandro Ibáñez y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla.

En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 26 de agosto.

El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre los siguientes nominados: 'Amo cada átomo de tu cuerpo', de Alejandro Lobo; 'Cosas de niños', de Bernabé Rico; 'La cajera', de Amada Santos; 'La vida entre dos noches', de Antonio Cuesta; 'Sacrilegio', de Pedro Casablanc; y 'Se van sus naves', de Elías Pérez. Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Ceremonia de Clausura será el broche final de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio 'Luis Ciges' al actor Pedro Casablanc.