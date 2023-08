La Xunta reivindica la Festa do Albariño de Cambados, donde se destaca la "calidad y proyección" de los vinos gallegos

El conselleiro de Medio Rural, José González, ha participado este miércoles en la inauguración de la LXXXI Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra), donde ha destacado la "calidad y proyección" de los vinos gallegos en general, y de los de la denominación de origen (DO) Rías Baixas en particular.

Así, ha felicitado a los viticultores, adegueros y responsables del Consello Regulador "por mantener el impulso de estos viños, año tras año".

Para el titular de Medio Rural, esta celebración de Cambados constituye "un hito esencual para esta zona de producción, convirtiéndose en una cita de referencia en el calendario de fiestas enoturísticas de Galicia".

"Somos lo que somos gracias a vinos como estos, que ponen en valor nuestras variedades autóctonas", ha apuntado el conselleiro, añadiendo que este tipo de fiestas también le confieren valor, "dándole a los vinos gallegos la atención que merecen y dándolos a conocer".

José González ha reivindicado la apuesta de la Xunta por el sector vitivinícola gallego. "Desde el Gobierno gallego queremos consolidar este sector como punta de lanza del agro de nuestra comunidad", ha avanzado.

Esto se lleva a cabo a través de la Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, "con el objetivo de reforzar todas las dimensiones de este sector: económica, territorial, turística, patrimonial y paisajística".

Además, el conselleiro ha vinculado la iniciativa con la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, que pretende "poner en valor terrenos en estado de abandono o infrautilización, garantizando la puesta en marcha de actividad agroganadera y forestal con valor añadido que al tiempo que genera riqueza ayuda a fijar población en el rural".

LEI DA CALIDADE ALIMENTARIA

También en esta línea, el conselleiro ha puesto de relieve la futura Lei de Calidade Alimentaria, que trata de "salvaguardar la continuidad del sector primario, de forma que la calidad sea el gran referente que siempre distingue a Galicia".

A mayores, ha recordado las diferentes líneas de ayuda que gestiona la Xunta para potenciar el sector agroalimentario gallego. Aportaciones específicas, ha citado, para el sector del vino, como las destinadas a apoyar las inversiones en elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, a las que se han destinado en los últimos cinco años más de 13 millones de euros para llegar a 172 beneficiarios.

También las ayudas para la promoción del vino gallego en mercados de terceros países, que han permitido conceder 128 subvenciones desde 2018 por importe de 6,7 millones de euros. Ya se ha publicado la convocatoria del año que viene del presupuesto de 1,7 millones de euros.