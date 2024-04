La Xunta recurrirá ante el Supremo la paralización de otros 7 parques eólicos: "No podemos quedarnos de brazos cruzados"

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo la paralización por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de otros siete parques eólicos.

En declaraciones a los medios en una visita este sábado a una explotación ganadera en el municipio lucense de A Pastoriza, la responsable de Medio Ambiente de la Xunta ha mostrado su convencimiento de que el trámite es "impecable" y el rigor, "máximo".

"Nosotros recurriremos. No podemos quedarnos de brazos cruzados", ha aseverado antes de apuntar que no se trata de "un problema de Galicia", ya que "si Galicia no cumple" en materia de energías renovables, "España no va a cumplir".

Por eso, cree que el Gobierno central debe "dar un paso al frente" para evitar acabar en "una situación de emergencia de energía", tanto para los hogares como para las industrias, ha señalado.

Asimismo, la vicepresidenta segunda en funciones ha defendido que la implantación de eólicos "tiene que dar lugar a que haya beneficios en el territorio" y ha asegurado que en eso trabaja el Gobierno gallego.

"Lamentamos que esto ocurra. Seguiremos trabajando con el mismo rigor, cumpliendo la ley. En un principio, se puso encima de la mesa el trámite; al final, el Supremo dijo que el trámite estaba bien, ahora se habla de que pueda haber incidencia. Cualquier implantación en el territorio tiene incidencia, lo que no puede tener es una máxima incidencia y eso es por lo que nosotros estamos velando", ha zanjado.

EÓLICA MARINA

Del mismo modo, preguntada por la manifestación que se celebraba este sábado en Burela contra la eólica marina, Ángeles Vázquez ha señalado que "es lo mismo" con los parques eólicos en tierra.

En este caso, ha criticado que el Gobierno central hizo "un plan sectorial que no consultó con las comunidades ni con el sector" y ha reconocido que "lo díficil es el equilibrio", aunque ha insistido en que "se necesita energía".

"Debemos hacer bien las cosas y tenemos que hablar con la población, no tenemos que hacer una intoxicación. Pediría a los distintos grupos políticos que dejen de intoxicar y que al final nos pongamos todos a trabajar por el desarrollo de Galicia, que es fundamental", ha destacado.

Por último, ha puesto en valor que Galicia "se distingue" por estar "a la cabeza en renovables", así como en la "disminución de emisiones de CO2" o en "cuidado del paisaje", y, en su opinión, debe estar también "a la cabeza en desarrollo industrial".