La Xunta se pone "al lado" de las tractoradas y exige a Planas "liderar ese movimiento" junto a agricultores

José González apela a que "sean manifestaciones pacíficas" y pide paralizar la normativa europea de "trabas burocráticas y de exigencias medioambientales"

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha asegurado que está "al lado de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos" en una jornada de tractoradas que se dirigen a las ciudades de Ourense y Lugo. Así, exige al ministro de Agricultura, Luis Planas, "liderar ese movimiento al lado" de los productores para paralizar una normativa europea que identifica con "un conjunto de trabas burocráticas y de exigencias medioambientales que ponen en peligro la sostenibilidad económica de las explotaciones".

En declaraciones a los medios este martes en Boqueixón (A Coruña), González ha dicho "respetar el derecho de los agricultores y ganaderos a manifestarse", si bien pide que "sean manifestaciones pacíficas". "Del mismo modo que en su momento condenamos las acciones violentas que hubo en la frontera con Francia", expresa. "Pero también tengo que decir, como ya dije ayer, que estamos al lado de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos", ha expresado.

Así, considera que "es el momento" de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "que es quien tiene una interlocución con Europa" y "quien tiene que llevar la voz de una potencia agroalimentaria como es España", que traslade "con claridad" a la Comisión Europea que "hay que parar esta legislación", "que hay que reflexionar y hay que ir de la mano de los agricultores, ganaderos gallegos, españoles y europeos, que son los que garantizan la soberanía alimentaria".

"No puede ser que estemos permitiendo que se firmen convenios internacionales, como Mercosur, sin cláusulas espejo, que garanticen que los productos agroganderos que provienen de esos países tengan los mismos requerimientos que los nuestros. No puede ser que estemos imponiendo cuestiones como el decreto de nutrición sostenible, por citar alguna cuestión, que obligan a tener inyectores cuando no hay talleres que den fabricado esos inyectores", critica.

En esta línea, José González reclama a Luis Planas que "defienda con firmeza" a los productores. "Por lo tanto, pedimos desde Galicia que el ministro defienda en Europa una moratoria inmediata de esa legislación", deja claro.

Apunta que este mismo martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "acaba de decir que demoran la aplicación de la legislación de reducción de fitosanitarios y de pesticidas", que, "aunque no es suficiente, supone un movimiento de Europa".

"No es un momento de palabras, sino que es momento de actuar y, sobre todo, momento de actuar frente a Europa en relación con esa legislación que, como digo, si sigue en esta línea, pone en peligro la viabilidad económica de nuestras explotaciones", sostiene.

MORATORIA DE LEGISLACIÓN EUROPEA

El conselleiro recuerda que, desde que se comenzó a negociar la nueva Política Agraria Común (PAC), Galicia trasladó alegaciones, ya que "no es lo mismo" el "suelo de Países Bajos o Alemania que el suelo de Galicia". "Por lo tanto, no podemos aplicar la misma legislación". "Es tan incongruente todo esto que nos están pidiendo, que los gallineros de autoconsumo se tengan que dar de alta como si fuera una explotación apícola normal. Al paso que vamos, en la primera redacción del decreto del veterinario de explotación, exigían veterinarios en las explotaciones de una oveja que puede tener un señor de una aldea para cuidar su césped", reprueba.

"Estamos hablando de una legislación que se está haciendo a espaldas del territorio, a espaldas de los agricultores y ganaderos". Por ello, pide al Gobierno central que "tiene que ser el abanderado" de una legislación para "proteger menos el lobo" y "proteger mucho más a los agricultores y ganaderos".

Por todo ello, cree que "llegó el momento de parar estas cuestiones", de manera que pide una "moratoria inmediata de toda esta legislación", una cuestión en la que "también tienen que estar las comunidades autónomas". "No tiene que ir solo el ministro a hablar allí de cuestiones que a lo mejor afectan el sur de España, sino que tiene que tener en cuenta a todos nosotros", opina González. "Por lo tanto, debemos estar también en esa reflexión europea, las regiones, las comunidades autónomas, que somos los que tenemos las competencias en relación a agricultura", concluye.