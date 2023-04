A Xunta pide ao Goberno que "vele polo interese xeral" e revise os acordos da AP-9 coa concesionaria

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, pediu ao Goberno central que "vele polo interese xeral" e revise os acordos coa concesionaria da Autoestrada do Atlántico, a AP-9.

Ethel Vázquez pronunciouse deste xeito despois de que esta fin de semana transcendese que o Goberno cingue o "debate" sobre o traspaso da AP-9 a Galicia á proposición de lei que iniciou a súa tramitación parlamentaria no Congreso, de maneira que deixa fóra esta cuestión da vía máis directa, que sería a da comisión mixta Xunta-Estado. Ademais, resposta a unha pregunta formulada polo PP no Congreso, o Executivo estatal indicou que "non ten previsto actuacións que poidan afectar á relación contractural da concesión actual".

En declaracións difundidas aos medios, a conselleira sostivo que un asunto de "tanto calado e importancia" como é a AP-9 para Galicia "merece ser abordado por parte do Goberno de España con máis rigor, seriedade e transparencia".

Por iso, solicitou ao Executivo estatal que "escoite e atenda as peticións da Xunta en relación á concesión", así como os informes de organismos independentes que sinalan que os acordos dos últimos anos sobre esta infraestrutura "supuxeron un incremento extraordinario e desmesurado das peaxes".

Segundo indicou, estes organismos independentes apuntan un "enriquecemento inxusto" e que os acordos foron un "negocio redondo para Audasa" pero "ruinoso para os galegos". "Pedimos ao Goberno de España que vele polo interese xeral e revise eses acordos", afirmou a conselleira de Infraestruturas.