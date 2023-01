La Xunta pide a Alcoa y al Gobierno que "cumplan sus compromisos" y muestra su apoyo a los trabajadores

El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, ha demandado al Gobierno central y a Alcoa que "cumplan sus compromisos" y ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la factoría de A Mariña en la víspera de la votación que llevarán a cabo este lunes, a las 11,00 horas, en la que decidirán si aceptan la última propuesta de la compañía, que mantiene el inicio del rearranque de la producción de aluminio primario el 1 de enero de 2024, aunque modificando el programa de rearranque respecto al acuerdo original.

"Lo que pasa con Alcoa no era lo comprometido. Había un compromiso por parte de la empresa de desarrollar un plan de inversiones y había un compromiso del Gobierno de aprobar un marco energético. Ninguna de las dos cosas se cumple", ha lamentado Conde en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press.

En todo caso, ha afirmado que la Xunta "preferiría que la actividad se reactivara", pero ha asegurado que la administración autonómica "va a estar al lado de los trabajadores, apoyándolos sea cual sea el resultado de la votación de la próxima semana".

Así, ha reiterado que seguirán "insistiendo", tanto a Alcoa como al Gobierno, para que "cumplan sus compromisos que ponen en una situación de paralización y de incerteza de cara al futuro".

En cuanto a la última tramitación de parques eólicos presentada por la Xunta en los últimos días vinculados a planes industriales, Conde ha afirmado que los parques en tramitación "garantizarán el 30% de energía que en estos momentos necesita Alcoa".

Con todo, ha recordado que "para trabajar en el futuro de Alcoa, la eólica no es la única solución". Para Conde, la clave continúa estando en que "haya un precio eléctrico competitivo" y que el Gobierno "establezca los incentivos que en este momento se niega a aprobar".

"El Gobierno debería estar más preocupado por desarrollar los incentivos que ya tienen otros países europeos para garantizar el precio eléctrico que en centrar el debate en el desarrollo de las renovables", ha reprochado.

Francisco ve "triste" que España "haya renunciado a producir aluminio primario", aunque considera "más triste" constatar que "ante una propuesta de aplazamiento del rearranque de las cubas, el Gobierno no haga absolutamente nada". Con todo, ha reconocido que en Alcoa, en el tema eólico, se encuentran "en una situación mejor que hace una semana".

OTROS PROYECTOS EÓLICOS

Del mismo modo, cuestionado por el hecho de que el Gobierno gallego haya tramitado 120 de las 140 declaraciones de impacto ambiental registradas para la tramitación de parques eólicos y de las que 77 resultaron favorables, el vicepresidente primero ha señalado que "hubo muchas trabas", pero se ha mostrado "razonablemente satisfecho".

"Tenemos una respuesta desde el rigor, la seguridad jurídica, que es lo que estaban esperando tanto los promotores como los propios ciudadanos", ha manifestado.

Pese a esto, ha criticado la actitud del Gobierno al señalar que de once expedientes que tuvo que resolver, tres tuvo que archivarlos por falta de documentación de la Xunta. En opinión de Conde, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "parece que está siempre buscando excusas" y "culpables".

"El Gobierno sabe perfectamente que si tuvo la oportunidad de aprobar estos parques fue porque la Xunta aprobó la excepcionalidad de los mismos", ha esgrimido.

En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo central conoce que los parques fuera del plan sectorial eólico en Galicia "no se pueden tramitar" y es en esos parques, ha añadido, "en los que el Gobierno dice que hay falta de documentación". "La realidad es que hay un informe negativo porque incumplen la normativa comunitaria", ha censurado.

Aún en relación a este asunto, Conde ha querido dejar claro que "tramitar no es autorizar", por lo que ha pedido "no dar por construidos ni por autorizados estos parques". Así, ha demandado centrarse en "tramitar los parques para poder autorizarlos" y, a partir de ahí, "poder abordar su construcción". "Estamos en el momento de la tramitación; no están autorizados los parques y por lo tanto tenemos que ir paso a paso", ha insistido.

También sobre eólicos, Francisco Conde ha acusado al BNG de usar "como arma política contra el Gobierno un sector económico". "Eso es una irresponsabilidad", ha replicado antes de señalar que el BNG "fue la primera fuerza que impulsaba este desarrollo eólico.

Así, ha lamentado que en este momento "simplemente por su posicionamiento político, está intentando paralizar un sector que está vinculado directamente con la industria, con empleo industrial".

CONTACTOS EMPRESA AS PONTES

Por otra parte, Franscico Conde también ha sido preguntado por elinterés que ha trascendido este fin de semana de un grupo empresarial sueco de invertir unos 240 millones de euros en la instalación de una planta de fabricación de amoníaco verde en As Pontes.

El vicepresidente primero ha reconocido contactos con este grupo empresarial y ha celebrado que todo lo que sea "identificar inversiones" es siempre "un paso positivo".

"Desde la Xunta ya tuvimos contactos previos con la empresa y saben que pueden contar con nuestro apoyo. Es necesario concretar las necesidades que tienen, desde el punto de vista de energía renovable y de conexión a la red. Esperamos avanzar en un proyecto que vendría a sumarse a los que ya están planteados en As Pontes", ha detallado.