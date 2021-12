La Xunta y 12 municipios del área de Vigo destinarán casi 2,7 millones de euros al plan de transporte durante dos años

El alcalde mantiene el rechazo a la adhesión de Vigo al defender que el Gobierno gallego "tiene que pagar al 100%" el coste de la medida

La Xunta y 12 municipios del área de Vigo, que no incluyen a la ciudad olívica, han acordado este lunes destinar casi 2,7 millones de euros a mantener activo el plan de transporte en la zona durante dos años más.

Tras un encuentro mantenido con representantes municipales en Vigo, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha recordado la puesta en marcha de esta acción con estos municipios, que tuvo lugar hace siete años y que ha celebrado como "un éxito". De hecho, ha explicado que desde la puesta en marcha del plan se bonificaron casi 17,5 millones de viajes en autobús y barco a usuarios de la tarjeta de transporte y ha estimado en que este año se alcanzarán 2 millones de viajes apoyados.

En concreto, la renovación del acuerdo permite que la Xunta asuma casi el 90% de la inversión, financiando el 80% de los descuentos y la totalidad de los transbordos y las bonificaciones por recurrencia y para familias numerosas. Mientras, la parte restante será costeada por los 12 municipios del área adheridos, Baiona, Cangas, Fornelos de Montes,Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Soutomaior.

Así, ha puesto en valor el esfuerzo de estos municipios firmantes, que aportarán 238.000 euros de forma conjunta para complementar los 2,4 millones de euros que aportará la Xunta, y ha insistido en que esta medida resulta fundamental para consolidad una movilidad más limpia y sostenible.

Preguntada por el hecho de que Vigo no se incorpore a este acuerdo, la titular de Infraestruturas ha asegurado que "está en mano" del alcalde, Abel Caballero, que la ciudad "tenga un transporte público de primera" y forme parte de "un plan por el que apuestan todos los municipios gallegos menos uno", por lo que "está incompleto".

De hecho, ha cifrado en 1.000 euros anuales el alcance al que podría llegar el ahorro de los usuarios con la incorporación de Vigo, que ha recordado que condiciona la constitución del área metropolitana. "Abel Caballero es el responsable de que el plan de transporte esté incompleto y no se constituya", ha zanjado. Paralelamente, ha explicado que el Gobierno gallego trabaja en un área de transporte única para los municipios de toda Galicia.

En otro orden de cosas, Ethel Vázquez ha resaltado la labor del Gobierno gallego para aprovechar la llegada del AVE a Galicia pese a la "falta de información" del Gobierno al respecto. De este modo, ha detallado que se busca acercar esa alternativa de movilidad a la ciudadanía, para lo que se ultima la construcción de la estación de autobuses intermodal de cara a su próxima puesta en servicio.

CRÍTICAS DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Vigo ha asegurado que "el transporte metropolitano es de la Xunta", por lo que "lo tiene que pagar al 100%". "Lo tienen que pagar ellos porque es un proyecto acordado unilateralmente por ellos", ha insistido el regidor, que ha remarcado que el Ayuntamiento "ya paga el transporte urbano de Vigo", al que destina 13,5 millones de euros. "Era lo que nos faltaba. Pagar el nuestro y pagar el de la Xunta. Tienen caradura política", ha reprobado Abel Caballero en una rueda de prensa.

Precisamente, ha recordado que en enero el coste del transporte urbano se incrementará en 5 céntimos y el Ayuntamiento abonará 915.000 euros para evitar que esa subida repercuta en los usuarios con acceso gratuito o tarjetas de descuento. Además, ha criticado que "la conselleira diga que el área metropolitana no se aprobó porque no se está en el plan de transporte metropolitano", que "no existe como tal". "Esto que hacen es un convenio para quitar dinero a los ayuntamientos", ha denunciado.

En otro orden de cosas, ante el próximo incremento de la tarifa del autobús urbano de Vigo, el BNG ha pedido que la gratuitad del mismo se extienda a menores de 14 años y personas de bajos recursos, así como que el coste del billete bonificado de estudiantes y el de los universitarios se equiparen.