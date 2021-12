La Xunta destinó más de 10 millones de euros a eficiencia energética en sedes judiciales, "insuficiente" para el PSdeG

La Xunta de Galicia ha destinado más de 10 millones de euros desde 2010 a obras de mejora de la eficiencia energética en las sedes judiciales gallegas, algo que el PSdeG ha calificado de "insuficiente" e "insatisfactorio".

Así se ha expresado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, a una pregunta planteada por el diputado socialista Pablo Arangüena en la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia sobre las carencias que presentan las infraestructuras judiciales de Galicia.

Arangüena ha criticado que la Xunta anunciase en 2020 que la Ciudad de la Justicia de Vigo estaría finalizada para el primer trimestre de 2021, y que ahora la licencia de primera ocupación se vaya a solicitar para 2022. Respecto a los futuros edificios judiciales de municipios como Padrón o Ferrol --"obras prometidas y aún no iniciadas"--, el diputado socialista ha aseverado que el retraso provoca un "perjuicio en las localidades medias", "donde al no mejorar el servicio en los entornos periurbanos o rurales, no se alcanza la equidad en los servicios".

Por su parte, el director xeral ha afirmado que en el nuevo plan de infraestructuras "van invertidos más de 120 millones de euros" y ha pormenorizado casos como la reforma de los Juzgados de A Coruña, "con una dotación de más de tres millones de euros". En cuanto a la situación de Vigo, Martín ha comentado que el ayuntamiento "no fue colaborador", como sí lo fueron otras localidades como Pontevedra o Santiago.

Respecto a las obras menores, Martín ha citado algunas como el acondicionamiento de la bajocubierta de la audiencia provincial de Lugo o la rehabilitación del Juzgado de Corcubión.

Otro de los temas ha sido la adecuación de las salas de espera, especialmente en cuanto a los casos de violencia de género. Los socialistas ha calificado de insuficiente el presupuesto de 200.000 euros prometido por el Vicepresidente Alfonso Rueda "antes de las elecciones", a lo que Martín ha contestado que "teniendo espacio, siempre se han adecuado". Con todo, ha solicitado a este respecto la colaboración de la administración "para evitar los encuentros". "No se puede citar con media hora de diferencia a la víctima y al victimario porque se pueden encontrar", ha comentado.

Por último, el director xeral de Xustiza ha avanzado que para el primer semestre de 2022, "o un poco antes", las siete grandes ciudades contarán en sede judicial con salas Gesell --habitación acondicionada para permitir la observación de personas--, para lo que se ha firmado un convenio con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) por valor de 150.000 euros.