La Xunta ve "un despropósito más" en el informe que propone aumentar a entre 102 y 115 las zonas vetadas

El ICES utiliza datos "que vienen de 2009 y 2011", según Mar, si bien los científicos refieren información "nueva y actualizada de 2022"

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha calificado como "un despropósito más" el informe del ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) que propone aumentar a entre 102 y 115 los polígonos protegidos, en relación con las 87 zonas que ya están vetadas a la flota de fondo.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Salvaterra, la titular de Mar ha criticado el documento por utilizar, según dice, "datos que vienen del año 2009 y 2011".

Además de pretender "incluso ampliar las zonas de veda con respecto a las 87 que ya había", ha censurado que "afecta de nuevo al palangre", por una de las artes de pesca involucradas.

"Lo que estamos demandando a la Comisión Europea es que tenga en cuenta no solo los informes científicos sino también el impacto social y económico", ha subrayado Quintana.

En este sentido, ha pedido "que actualicen los datos científicos, que no se pueden basar en el año 2023 en datos que los más nuevos son de 2011".

Además, ha apuntado a "la observación directa de todos los buques que están faenando" y que "acreditan que la situación de los recursos es buena".

En el recurso ante el tribunal, la Xunta plantea "que se sigan defendiendo las posibilidades de pesca que tiene la Unión Europea" y "que se utilicen los criterios científicos y técnicos más actuales y que también se tengan en cuenta los criterios sociales y económicos para defender este sector".

Por último, la conselleira ha traído a colación el articulo 39 del tratado de la Unión Europea, que "es bien claro y habla de preservar la actividad pesquera y agrícola" como productoras de alimento. "Nos obliga a todos a mantenerla y por tanto todos tenemos que poner el máximo rigor a la hora de defender al sector", ha concluido.

EL INFORME

El informe, publicado este martes, recoge que la Comisión Europea ha solicitado a ICES que asesore sobre la lista de áreas donde se sabe que hay o "es probable" que haya ecosistemas marinos vulnerables.

Por ello, apunta, ICES publicó esta semana recomendaciones sobre áreas donde se sabe que existen o es probable que existan esos ecosistemas vulnerables en aguas de la Unión Europea.

Plantea cinco escenarios de gestión espacial para la protección de los mimos y asegura que lo hace basado en "información nueva y actualizada de 2022".

Cuatro de los cinco escenarios se actualizan a partir del asesoramiento anterior de ICES, mientras que el quinto es nuevo, según añade.

En este asesoramiento, el número total y la extensión de área de los polígonos de protección de ecosistemas marinos vulnerables oscilaron entre 102 y 115 y entre 9.752 y 14.885 kilómetros cuadrados.