La Xunta dejará sin ayudas a locales que adelanten fiestas de Fin de Año y les prohíbe eventos similares hasta el 18

El ocio nocturno tampoco podrá realizar "promoción, anuncios o publicidad" de dichas citas a través de redes sociales y otras vías

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este miércoles un llamamiento a la "corresponsabilidad" del sector del ocio nocturno y ha pedido "paralizar todas las fiestas de Fin de Año", antes de hacer una advertencia: "Si se adelanta la fiesta para hacerla antes, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización".

"No podemos cobrar por no hacer una fiesta el 31 y hacerla el día 29", ha sentenciado Feijóo, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Fuentes de la Xunta, consultadas por Europa Press, han ratificado que la orden en la que se regularán estas ayudas incluirá de manera expresa que los empresarios del ocio nocturno que adelanten la celebración de Nochevieja no tendrán acceso a ayudas.

Además, con posterioridad al Consello, la Xunta ha informado de que en el periodo entre las 00,00 horas del día 31 de diciembre de 2021 y las 00,00 horas del 18 de enero de 2022 (en este periodo se celebra la Noche de Reyes), los establecimientos de ocio nocturno podrán realizar su actividad ordinaria, pero no podrán organizar fiestas, celebraciones o eventos específicos, independientes o extraordinarios, como cotillones, fiestas de fin de año, fiestas de Reyes, o con denominaciones similares.

Tampoco --sostiene la Xunta en su comunicado-- podrán realizar promoción, anuncios o publicidad de dichos eventos a través de redes sociales, mensajes de difusión, o cartelería tradicional.

Previamente, Feijóo ha defendido la buena voluntad con la que ha actuado la Xunta en relación al sector del ocio nocturno y ha recordado que, frente a otras comunidades, Galicia no adoptó ninguna restricción hasta esta semana.

A renglón seguido, ha reiterado de nuevo las características de la Ómicron y la explosión de casos que se están registrando. Ante la "avalancha" de casos y dado a que el público que acude mayoritariamente a locales de ocio nocturno son menores de 50 años, grupo en el que la incidencia es mucho mayor y aún pendiente de la vacuna de refuerzo, ha insistido en que hubo que actuar.

Y se hizo, ha vuelto a defender, con medidas "proporcionales" y por un tiempo limitado. Por ello, el mandatario gallego ha apelado al ocio nocturno para que "paralice todas las fiestas de Fin de Año" y se una a las ayudas de la Xunta.

"PEDIMOS CORRESPONSABILIDAD"

Eso sí, la apelación ha ido acompañada del aviso de que, si se adelantan las fiestas para hacerlas antes de que entren en vigor las limitaciones, los empresarios que opten por ello no tendrán derecho a indemnización alguna.

"Pedimos corresponsabilidad y que, en un contexto epidemiológico delicado, se preserve la salud", ha zanjado.

LA ACTIVIDAD EN EL OCIO NOCTURNO: LIMITADA HASTA EL 18

Tras la intervención del presidente, esta tarde la Xunta ha emitido un comunicado en el que informan de que los titulares de los locales de ocio nocturno que opten por el cierre de sus establecimientos en el fin de semana de Fin de Año, entre las 00,00 horas del día 31 de diciembre de 2021 y las 03,00 horas del día 3 de enero de 2022, deberán realizar una comunicación previa a la Xunta de Galicia.

Dicho paso se dará a través de la dirección electrónica 'pechelecernocturno@xunta.gal' y antes de las 00,00 horas del día 31 de diciembre, con el objetivo de tener acceso a las ayudas que el Gobierno gallego establecerá para compensar dicho cierre. El incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión de las subvenciones.

Tampoco podrán optar a las ayudas previstas aquellos negocios que adelanten a la noche de hoy las fiestas organizadas previstas para Nochevieja, puesto que el apoyo económico está previsto para compensar las pérdidas correspondientes por la cancelación del evento.

Además, en el período entre las 00,00 horas del día 31 de diciembre de 2021 y las 00,00 horas del 18 de enero de 2022, los establecimientos de ocio nocturno podrán realizar su actividad ordinaria, pero no podrán organizar fiestas, celebraciones o eventos específicos, independientes o extraordinarios, como cotillones, fiestas de fin de año, fiestas de Reyes, o con otras denominaciones similares, ni realizar promoción, anuncios o publicidad de dichos eventos a través de redes sociales, mensajes de difusión, o cartelería tradicional.

LA ORDEN SE PUBLICARÁ EN ENERO

El Ejecutivo autonómico recuerda que las ayudas establecen distintos tramos en función de la superficie de cada establecimiento: 2.500 euros para los locales de menos de 100 metros cuadrados, 5.500 euros para los que tengan entre 100 a 250 metros cuadrados, 9.000 euros para los de 250 a 500 metros, 14.000 en los que cuenten con una superficie entre 500 y 700 metros, 27.000 euros en aquellos que tengan de 700 a 2.000 metros y para los que superen los 2.000 metros se fijan 45.000 euros.

La orden está previsto que se publique en enero con el objetivo de que se comiencen a abonar las ayudas al mes siguiente, manteniendo la agilidad de las anteriores líneas de apoyo al sector.