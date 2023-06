La Xunta defiende ante las protestas su oferta de FP y afirma que siempre habrá, al menos, un 25% de presencialidad

La directora xeral de FP asegura que "la mayor parte de los centros están de acuerdo" y que algunos así lo manifestaron en "escritos"

El conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez, ha defendido la oferta de FP aprobada esta semana para el próximo curso 2023/24 ante las protestas de docentes convocadas este viernes en centros de toda Galicia. Además, ha afirmado la modalidad 'in situ' no desaparecerá, sino que aquellos ciclos que pasan a ser a distancia tendrán, al menos, un 25 por ciento de clases presenciales.

Respecto a las movilizaciones, ha pedido "dimensionar" lo ocurrido. "Hay que dimensionar lo que se está planteando por parte de un sindicato. Hay que tener en cuenta el altísimo incremento de plazas de Formación Profesional en todas las ramas. El objetivo básico es crear oportunidades".

En el acto de presentación de las novedades de FP para el próximo curso, el conselleiro ha tratado de explicar lo que él considera que se trata de una confusión. A las puertas del CIFP Compostela, donde se celebraba el acto de la Consellería, se ha reunido un grupo de manifestantes convocados por la CIG, si bien la concentración ha discurrido sin incidencias ni cruces de declaraciones.

"Se están mezclando cosas diferentes. Por una parte hay una serie de ciclos ordinarios que se imparten de forma presencial y que ahora tendrán oferta a distancia (siete ciclos). Pero los alumnos que cursaron primero este año de forma presencial van a seguir teniendo esta modalidad el año que viene", ha indicado.

Por otro lado, ha continuado, está la oferta modular de adultos, donde no hay cursos como tal, sino módulos que se pueden cursar a distancia. "En este caso se plantea un sistema modular y formativo a la carta, que busca flexibilizar y personalizar la formación", ha defendido, poniendo como ejemplo a los trabajadores que quieren seguir ampliando su formación y que no podrían completar los módulos presenciales.

"Aquí hay módulos presenciales y semipresenciales o a distancia. Todos los módulos tienen un 25% de clases presenciales y es adaptable por el centro ante las diferentes circunstancias. Lo que hacemos es ampliar la oferta", ha insistido.

"Da la sensación de que se está intentando demonizar la enseñanza a distancia, que está funcionando muy bien y que ha sido solicitada por los alumnos y los centros para poder formarse y compatibilizar con la vida laboral", ha remarcado Román Rodríguez.

CIFP LEIXA EN FERROL Y SAN CLEMENTE EN SANTIAGO

En los mismos términos se ha expresado la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, que ha matizado además que los módulos que se van a impartir ahora a distancia "ya se impartían así en otros sitios de Galicia, no son nuevos".

"No es a distancia 100%, sino que se trata de semipresencialidad. Por normativa, el centro tiene que ofertar tutorías del 25%, como mínimo, que puede ampliar hasta cuando considere. Además, los que son a distancia ya son ciclos que fácilmente se pueden impartir así. Hay ciclos en Galicia que ya no se ofertan con semipresencialidad porque no se puede", ha destacado la directora xeral.

Ha avanzado además que, si bien valorarán cambios en casos "que estén justificados", no será la dinámica a seguir. "Tengo que decir que la mayor parte de los centros están de acuerdo. Estamos viendo por ahí quejas de algunos de los que tenemos escritos de la dirección del centro y de inspección diciendo que la oferta es acertada", ha señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Se ha referido concretamente al caso del CIFP Leixa de Ferrol y al ciclo de Igualdad, que asegura se debe "a una petición expresa del centro, que considera que así tendrán más posibilidades de acaparar más alumnado y de que el ciclo funcione mejor".

Eugenia Pérez ha reconocido estar "sorprendida" por las quejas del CIFP San Clemente de Santiago, "el centro de referencia en formación a distancia de Galicia". "Por tanto, no entendemos la problemática que tiene ahora el centro", ha comentado.