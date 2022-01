La Xunta decidirá en próximos días si recurre el reparto de fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este martes que decidirá con la asesoría jurídica en los próximos días si recurren el reparto de fondos europeos para políticas activas de empleo realizado por el Gobierno "con presuntas irregularidades".

Galicia ya envió un requerimiento al Ejecutivo para protestar por este reparto de fondos, como otras autonomías, e incluso la Comunidad de Madrid anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Feijóo, en una visita a una empresa textil coruñesa, ha argumentado que este requerimiento previo al recurso obedece a su intención de "disminuir la conflictividad con el Gobierno" y darle la oportunidad de que se explique; sin embargo, no se ha tomado "la molestia de contestar".

"Cuando alguien no contesta normalmente es porque el reclamante tiene razones en la reclamación", abunda el presidente gallego, que resume en dos las "presuntas irregularidades" del Gobierno: se queda parte de los fondos que corresponden a las autonomías y transfiere una parte a cuatro o cinco comunidades sin opción al resto.

Tras insistir en que estos fondos no son los Next Generation y, por tanto, criticar "la tendenciosidad del Gobierno diciendo que estamos boicoteando fondos europeos", lo que ha considerado "lamentable", ha dicho que verá con la asesoría jurídica los pasos a dar en los próximos días.

"Si considera que lo correcto es recurrir lo haremos con la tranquilidad y sosiego que supone no boicotear ningún tipo de fondos europeos Next Generation" y de "defender los intereses de los gallegos". "Me pagan por defender los intereses de los gallegos, no por compadrear con el Gobierno central", ha zanjado.