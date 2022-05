A Xunta critica a "falta de respecto" do Goberno a Vigo ao cambiar a sede do IEO por un foro de pesca

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, cualificou de "decepcionante" a visita deste luns á cidade da ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, e lamentou que o Goberno "falte ao respecto" á urbe olívica ao cambiar a sede do Instituto Español de Oceanografía (IEO) por un foro de pesca.

"Esperabamos que a ministra viñese darnos boas noticias a Vigo e anunciase que a cidade será sede do IEO, pero en lugar diso ofrécenos un foro que até o momento non ten organigrama, estratexia definida, nin data concreta para a súa convocatoria", lamentou Fernández-Tapias, referíndose á anunciada mesa permanente da ciencia e da pesca.

A representante autonómica lembrou as palabras do alcalde, Abel Caballero, que asegurou que mediaría co Executivo para lograr o recoñecemento que se merece Vigo e mesmo chegou a asegurar que estaba "moi esperanzado" coa concesión da sede do IEO.

"En lugar diso asistimos a unha cortina de fume, unha escusa para obviar a realidade e o problema que atravesa o IEO e a decisión unilateral de desmembrarlo e deixar a Galicia sen opcións de acollelo por unha mera decisión política", insistiu.

A delegada subliñou que é unha nova "falta de respecto" a Galicia e a Vigo, ademais de para o sector marítimo-pesqueiro, aos centros e ao persoal do IEO na Comunidade.

"Asistimos unha vez máis aos bandazos do Goberno central en materia de investigación. Por iso, pedímoslle que deixe de marear a perdiz e que se non se sente capacitado para manter a xestión adecuadamente do IEO, cédao a Galicia para potencialo", dixo Fernández-Tapias, como xa solicitou o Parlamento galego nunha recente declaración institucional.