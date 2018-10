La Xunta y Correos llevan a Chicago y Boston una exposición del Camino de Santiago

El Gobierno gallego licita las obras para reformar la entrada en Santiago del Camino Inglés, con una inversión de 1,8 millones

La exposición 'The Way of Santiago. A contemporary experiencia of pilgrimage' llegará a las ciudades estadounidense de Chicago y Boston de la mano de la recientemente creada Consellería de Cultura y Turismo en colaboración con Correos.

Se trata de una iniciativa encuadrada en la estrategia de expansión y promoción del Camino de Santiago en Estados Unidos, un mercado creciente para la Ruta Jacobea que ya ha escalado hasta el tercer lugar en volumen de peregrinos al superar los 16.000 el pasado año.

Así, según recoge un comunicado de la Xunta, la exposición, obra del fotógrafo Manuel Valcárcel, podrá verse durante este fin de semana en el Emerson College del Campus de Harvard, en Boston, como parte de las actividades de la primera edición del 'Camino Film Festival'.

Tras esto, el 18 de octubre será expuesta en el Instituto Cervantes de la ciudad de Chicago, donde permanecerá hasta el mes de enero. 'The Way of Santiago. A contemporary experiencia of pilgrimage' consta de fotografías y piezas audiovisuales que retratan, además de los paisajes y el pasado histórico del Camino, las vivencias del autor a lo largo de su peregrinaje.

OBRAS EN EL CAMINO INGLÉS

Por otro lado, el Gobierno gallego ha anunciado este viernes la licitación de las obras de mejora e integración paisajística del Camino Inglés en su entrada a Santiago, que transcurre por el Polígono do Tambre.

La intervención, que cuenta con 1,8 millones de euros de presupuesto, se desarrollará en el tramo comprendido entre el polígono empresarial y el cementerio de Boisaca. Los trabajos estarán centrados en ensanchar la calzada por la que transcurre el Camino y, a su vez, diferenciar la ruta de las naves industriales.

Esta actuación forma parte de la estrategia que adecuará las entradas de los caminos Francés e Inglés en la capital gallega con el objetivo de ponerlas "a punto" para el Xacobeo 2021, destaca la Xunta en un comunicado.