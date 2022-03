La Xunta se compromete a hacer el Camino de Santiago "más atractivo, sostenible, accesible y seguro"

La directora de Turimo de Galicia, Nava Castro, ha garantizado este sábado el compromiso de la Xunta "para hacer el Camino de Santiago más atractivo, sostenible, accesible y seguro".

Castro se ha expresado así en la clausura del XII Congreso Internacional de Estudos Xacobeos, que se ha celebrado este sábado en Santiago. "Tenemos el enorme privilegio y también la gran responsabilidad de ser la meta de todas las rutas del Camino de Santiago, por eso tenemos también la gran responsabilidad de seguir trabajando en su conservación y puesta en valor", ha afirmado.

"Este no fue un Congreso más, como tampoco está siendo un Año Santo más. No será recordado como la duodécima edición del Congreso de Estudios Xacobeos si no como un Congreso de reencuentro, de confraternización, de intercambio y de recuperación de la celebración de unas jornadas de carácter internacional que son fundamentales para que el Camino de Santiago siga manteniendo la buena salud y la fortaleza de la que hace gala en este momento", ha explicado.

La Xunta ha señalado en un comunicado que en este encuentro se han dado cita más de 30 de los mejores expertos en el estudio y la investigación xacobea llegados de una docena de países.

En la última sesión se ha abordado la importancia del Camino Portugués, "uno de los más transitados en los últimos años", así comode la revalorización del Camino del Norte, con patrimonio tan valioso como la Catedral de Mondoñedo. También se ha tratado el importante papel y función de los comités, centros de estudios y revistas en el renacimiento de las peregrinaciones compostelanas, así como de la proliferación de las asociaciones y cofradías xacobeas en el mundo latinoamericano, lo que refleja la globalidad del Camino y su espírituuniversal.