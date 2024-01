La Xunta cifra en 30 las playas afectadas por el vertido de plástico y pide a Óscar Puente "no embarrar"

Los análisis realizados por el Gobierno gallego señalan que se trata de material "no tóxico" y descarta activar el nivel 2 del Plan Camgal

La vicepresidente segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha cifrado en 30 las playas afectadas, "con presencia testimonial", por el vertido de plástico que llega a las costas gallegas procedente de un barco que perdió varios contenedores frente a la costa de Portugal el pasado mes de diciembre y ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, "no embarrar", después de acusar a la Xunta de "escurrir el bulto" y de "no hacer nada" con este asunto.

En declaraciones a los medios este lunes, Vázquez ha señalado que los análisis realizados por el Cetic confirman que se trata de "pet no tóxico", pero "sí es plástico", por lo que ha apuntado que las administraciones deben realizar una recogida "controlada, consensuada, organizada y con 'sentidiño'".

En este sentido, ha señalado que en zonas de Red Natura o de Parque Natural, los voluntarios deben hacerlo "a través del permiso necesario de Parques o de Patrimonio". En todo caso, ha asegurado que pueden dirigirse a los ayuntamientos y "hacer la coordinación".

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

Asimismo, ha vuelto a demandar información al Gobierno central y le ha pedido que concrete el número de toneladas que vertió el barco. Ha recordado que debe ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que facilite esta información porque el transporte marítimo "es su responsabilidad".

En esta línea, ha lamentado que no habilitaran "el sistema de contingencia contra la contaminación marítima" y que ahora "exijan" a la Xunta un trabajo que, ha insistido, ya realizan desde que tienen conocimiento de los hechos.

"Es momento de trabajar, de recoger los plásticos, de ser transparentes y de dar toda la información. No es momento de embarrar, porque vengo de escuchar unas declaraciones del ministro Puente en las que lejos de tender la mano, cosa que hizo ayer Teresa Ribera [...], pues hoy Puente tiene otra versión. Me gustaría que se pusiesen de acuerdo", ha reprochado.

NIVEL 2 PLAN CAMGAL

Sobre la posible activación del Nivel 2 de emergencias del Plan de Contingencias de Contaminación Marina de Galicia (Camgal), la vicepresidenta ha manifestado que es el Gobierno quien tenía que haber activado "el protocolo para frenar la contaminación marítima". "Primero en una fase de prealerta y ahora en normalidad nosotros no tenemos por qué incrementarlo, porque los técnicos y científicos no lo ven necesario", ha explicado.

Así, ha instado al Gobierno a que "si la disculpa es no poner medios, lo mejor que pueden hacer es ser claros". "Lo que no puede ser es que la vicepresidenta ofrezca medios y el ministro Puente diga que tenemos que elevar el nivel. Eso lo tenían que haber hecho ellos en el momento en mar, ahora en tierra tenemos un nivel que es el adecuado. Disculpas no; embarrar no; trabajar juntos sí, que es lo que nos pide la sociedad y los ecosistemas", ha reivindicado.

De este modo, ha descartado por el momento elevar el nivel del Plan Camgal, recordando que para elevarlo "tienen que darse una serie de circunstancias que los técnicos no ven". "Ahora hay que ponerse a trabajar, no enredar, porque para culpas ya habrá tiempo", ha zanjado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

AFECTACIÓN EN LA FAUNA

Preguntada en relación con la posible afectación a la fauna, ha reiterado que los centros de recuperación no cuentan con ninguna muestra de peces ni aves afectadas.

Con todo, ha explicado que se trata de un producto "que flota" y ha reconocido que hay peces que "pueden ingerirlo y otros no". "La cantidad es muy poca", ha indicado, por lo que ha manifestado que lo que se debe hacer es "recogerla lo antes posible".