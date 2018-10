La Xunta celebra la suspensión del Área Metropolitana de Vigo y pide al Ayuntamiento "que entre en razón"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que este lunes ratificó la suspensión del Área Metropolitana de Vigo demandada por el Gobierno autonómico, al tiempo que ha pedido al Ayuntamiento olívico que "entre en razón".

Así ha respondido Rueda a preguntas de los medios un día después de conocer que el alto tribunal gallego rechazó, en una sentencia del 11 de octubre, los recursos de apelación interpuestos por las administraciones locales de Vigo, O Porriño, Moaña, Nigrán, Salceda de Caselas, Cangas y Gondomar, contra la suspensión cautelar decretada por un juzgado de Vigo en abril de 2017 y solicitada por la Xunta, mientras se dirime si la constitución de este órgano supramunicipal fue ajustada a derecho.

"La decisión del TSXG lo que hace exactamente es darle la razón a la Xunta absolutamente y no dársela a quien se oponía, (...) especialmente al Ayuntamiento de Vigo", ha resumido el vicepresidente autonómico.

Así, Rueda ha explicado que la Ley del Área Metropolitana, impulsada por el Gobierno gallego en 2012, establece que este órgano "tiene que nacer desde el principio, desplegando todos sus efectos", por lo que "lo fundamental" es darle un transporte público "más barato y mejor a todos los habitantes del Área".

Por ello, ha señalado también que el Área Metropolitana no entrará en funcionamiento "mientras el Ayuntamiento no entre en el plan de transporte como le decía la ley y le dicen, en efecto, los Tribunales", y mientras "no se resuelva el recurso aún pendiente de resolución" en el juzgado de Vigo, que es el que debe decidir sobre "el fondo" de la cuestión.

"Ojalá no tuviésemos que haber presentado ese recurso y me hubiese gustado que el Área Metropolitana estuviese funcionando como es debido desde hace ya dos años", ha sentenciado el vicepresidente de la Xunta.