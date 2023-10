(AM) Xunta y Ayuntamiento trabajarán para legislar una tasa turística solo para Santiago y financiar más la capital

Rueda y Sanmartín destacan que el encuentro, de dos horas, saliese "cordial" y productivo y constructivo

La reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha servido para acordar que pueda ponerse en marcha una tasa turística solo para la capital gallega, una cuestión que pasa por una habilitación legislativa que la regidora ha dado por aceptada y para la que el mandatario autonómico ha reclamado que quede "más argumentado" para que pueda salir finalmente adelante.

Al margen de esta cuestión, ambos dirigentes han acordado, en las dos horas de encuentro en San Caetano, que en la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos se incluirá una definición de vivienda vacía, que tiene como objetivo movilizar las casas que actualmente están sin inquilinos.

Otro de los aspectos en los que hubo avances es la financiación de la capital, de manera que se pactó reunir antes de finalizar el año el Consello de Capitalidad, para estudiar un incremento de la financiación de Santiago por su estatus de capital de Galicia que se debatirá en una reunión de intercambio técnico de información económica.

Del encuentro, que en palabras de Sanmartín (BNG) ha sido "cordial y productivo" y "constructivo" --en palabras de Rueda--, también ha salido un consenso para que todas las administraciones se impliquen en un incremento del esfuerzo presupuestario con el Consorcio --en el que están Ayuntamiento, Xunta y Estado--. Además, se reunirán, ya la semana que viene si las agendas lo permiten, para abordar la movilidad en el entorno del hospital Clínico.

TASA TURÍSTICA

Sobre la tasa turística, la regidora compostelana ha confiado en que pueda estar en marcha el próximo año, aunque la Xunta ha reclamado más concreciones y el presidente gallego no ha cerrado un plazo y, eso sí, ha indicado que es el Ayuntamiento el que tiene que elaborar las cuestiones requeridas para cumplir los requisitos que la Administración autonómica marca.

De esta manera, Rueda ha indicado que, frente a la propuesta del Ayuntamiento de Santiago de dedicar el 20 por ciento de la recaudación a fines estrictamente vinculados con el turismo, que tendrá que hacer directamente el Consistorio (en lugar de la Xunta), el Gobierno autonómico exige que sea el 100 por cien, salvo el porcentaje que haya que destinar a los costes de la tramitación del propio tributo.

Además, el presidente de la Xunta, que ha restado importancia a las críticas en el ámbito "municipal" del portavoz del PP sobre la alcaldesa --ciñéndolas a ese escenario--, ha indicado que la medida tiene que ser conocida por todo el sector implicado en la implantación de la tasa a los visitantes. En cuanto a restringirla a Santiago, ha apuntado que ningún otro ayuntamiento se la ha solicitado y ha dado por buena la ampliación de la ejecución del plan de sostenibilidad turística en este contexto y vinculado a este nuevo recurso.

Goretti Sanmartín ha agradecido la "receptividad" del presidente autonómico, mientras que Rueda ha dicho que "si cumple" con los requisitos, que no ve "insalvables", es "una posibilidad" la implantación de esta tasa. "Si se cumplen, no hay que decir que no, el tiempo y los plazos dependen del Ayuntamiento", ha manifestado, al ser preguntado si con los tiempos parlamentarios requeridos para el cambio legal y con unas elecciones a la vista en 2024 dará tiempo a ponerla en marcha el año que viene como es deseo de la regidora, tal y como dijo en la rueda de prensa.

FINANCIACIÓN DE LA CAPITALIDAD

Otro de los asuntos que marcaron la reunión es la financiación de la capitalidad, al respecto de lo que se reunirá el Consello da Capitalidade antes de finalizar el año, puesto que es ahí, sostuvo Rueda, donde se deberían debatir las cifras.

El informe del Ayuntamiento, trasladado en días pasados a la Xunta, apunta a unos 8,6 millones de euros y, como mínimo, se ha puesto encima de la mesa un incremento a más de 5 millones de euros, una cifra que ya viene de años atrás. Tanto Rueda como Sanmartín han dado por hecho un incremento con respecto a la aportación actual de 2,4 millones de euros.

Al respecto, Rueda ha destacado que hay que "hacer las cosas bien" y poner encima de la mesa que corresponde los diferentes estudios y lo que aporta cada administración. Por su parte, Goretti Sanmartín ha visto buena receptividad y disposición a que se implante con carácter retroactivo.

El problema de la vivienda es otra de las cuestiones que se han analizado. El Ayuntamiento se ha comprometido a poner a disposición de la Xunta una nueva parcela para la promoción de vivienda protegida, tras desechar la de Xoán XXIII, que se podrá destinar a otros equipamientos. Al margen de esta cuestión, quedaron en definir en la Ley de acompañamiento el concepto de vivienda vacía.

En su intervención, Rueda ha avanzado la intención de la Xunta de ampliar el número de licencias de taxis que tiene Santiago, para lo que el Ayuntamiento se ha comprometido a solicitarlo formalmente, un requisito indispensable para poder adoptar esta medida que se hará debido a que la demanda supera la oferta, pese a que las ratios por habitante ya están por encima.

Además, también se ha acordado apostar por la financiación de los servicios y abastecimiento del rural, algo que ya deriva de mandatos anteriores, y hubo un compromiso con el parque comarcal de bomberos, en el que están implicadas tres administraciones --Diputación, Ayuntamiento y Xunta--, que ya tenían un convenio al respecto.

ALTA VELOCIDAD Y CONSERVATORIO

En el encuentro, el presidente de la Xunta se interesó por conocer la información de la que disponía la regidora compostelana con respecto a la llegada de los trenes Avril para que la alta velocidad alcanzase más allá de Ourense y llegue a todas las ciudades. En este sentido, ha indicado que disponen de la misma información que la que se conoce por los medios de comunicación y que implica nuevos retrasos para su implantación.

Por otro lado, Sanmartín subrayó la disposición para reformar el conservatorio de música, pero ha lamentado que no sea una "prioridad" impulsar el conservatorio de danza o el traslado de la escuela de idiomas.

En cuanto a la estación depuradora, el Ayuntamiento solicitó mayor esfuerzo inversor de la Xunta, que se posicionó en el convenio que hay actualmente (de 10 millones de euros), según indicó Sanmartín, quien indicó que también esperan que aumente la del Estado (el 65% del coste).

Este encuentro ha sido el primero de la ronda de contactos del presidente de la Xunta con los regidores de las ciudades salidos del 28 de mayo. El próximo miércoles se desplazará a Ourense para mantener un encuentro con el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana).