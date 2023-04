La Xunta atribuye a un "olvido" que el Ayuntamiento de Valga no contestase a un requerimiento de Contas

El director xeral de Simplificación Administrativa de la Xunta, Jesús Oitavén, ha sostenido que si el Ayuntamiento de Valga no aportó la documentación al último requerimiento del Consello de Contas sobre la contabilidad municipal se deberá a un "olvido".

En la Comisión Institucional del Parlamento, el diputado del BNG Luís Bará puso encima de la mesa las "irregularidades" detectadas en los ayuntamientos de Trazo, Vilasantar, Catoira y Valga, municipio este último en el que puso el foco.

En este sentido, ha censurado que el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP), mantuviese "una actitud un poco retorcida y manipuladora" al esgrimir un informe del Tribunal de Cuentas anterior al que ahora ha trascendido y lo hubiese hecho para "atacar e insultar a otras fuerzas políticas".

Bará, que ha manifestado que está a favor de remunerar a los cargos políticos y su actividad como corresponda, ha advertido de la falta de "ejemplaridad" en este caso, dirigidas estas críticas especialmente al Ayuntamiento de Valga.

En su intervención, Oitavén ha manifestado su "respeto" por la labor que realiza el Consello de Contas y por la autonomía local. "La Xunta no establece tutelas sobre estas entidades", ha manifestado, antes de apelar también a la presunción de inocencia y de los pronunciamientos penales que "avalan" la actuación del cobro de dietas en Valga.

Además, a las preguntas sobre "obstruccionismo" de parte del BNG, el alto cargo de la Xunta ha manifestado que "es cierto que no respondieron al último requerimiento", pero, por ende, esta situación "significa que respondieron a los anteriores".

Bará le replicó que "no habla de cuestiones penales, sino de responsabilidades contables". "Estamos hablando del cumplimiento de la legalidad, del deber de cooperación y de recomendaciones que queremos preguntarle a ustedes qué le parecen", ha señalado el diputado del Bloque, quien ha lamentado las "bravuconadas" de los dirigentes populares locales a este respecto.

"OLVIDO"

En la réplica, el director xeral de Simplificación Administrativa ha apelado a que "no le corresponde a la Xunta velar por los acuerdos", sino "respetar la autonomía local" y ha dicho que "no se puede calificar de obstruccionismo", a su entender, el hecho de no contestar al último requerimiento de Contas.

Sostuvo, pues, que como se suelen hacer varios requerimientos, "en este caso se olvidaron de cumplir el último", por lo que ha dado por hecho que los anteriores se "cumplieron" todos.

El alto cargo de la Xunta ha destacado las medidas a favor de la transparencia que ha adoptado el Gobierno autonómico, con actuaciones como el plan de impulso democrático de 2015 o la modificación de cinco leyes, entre ellas, la del Consello de Contas, que le dota de un departamento para investigar casos de supuesta corrupción.