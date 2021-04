La Xunta anuncia un plan de prevención de incendios por 30 millones de euros

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, ha anunciado la puesta en marcha del plan de prevención de incendios de Galicia para este año dotado con 30 millones de euros y que comportará, según él, un control sobre un 22 % más de hectáreas que en 2020.

En su conferencia de prensa habitual tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, ha explicado que este programa, previo al plan de defensa contra incendios, Pladiga, cubrirá 58.000 hectáreas y 5.000 kilómetros de pistas, también en colaboración con los municipios.

Además, ha explicado que prevé labores de mantenimiento en los casi 4.000 puntos de agua y la construcción de 222 puntos nuevos, con actuaciones directas de la Xunta, por valor de 6 millones de euros, sobre 5.500 hectáreas y 2.200 kilómetros de pistas.

Otras actuaciones sobre el territorio se sufragarán con las subvenciones y convenios, especialmente con entidades locales, por valor de 23 millones de euros, que se realizarán sobre 52.500 hectáreas y 2.700 kilómetros de pistas.

También potenciará la colaboración ciudadana con la entrega de material a diversos colectivos a través de los ayuntamientos y de acciones formativas en colegios sobre educación ambiental, o para la población del rural sobre medidas de autoprotección y prevención ante los daños de los incendios.

Durante su comparecencia ante la prensa, el presidente gallego ha insistido, por otra parte, en que el artículo 18 de la ley de cambio climático presentado por el Gobierno central "persigue cerrar Ence", la fábrica de pasta de celulosa de esa empresa en la ría de Pontevedra.

Eso es algo con lo que no está de acuerdo la Xunta porque "no puede cerrar mientras que no exista otra pastera que se ubique en la comunidad", según Núñez Feijóo, o haya una ubicación alternativa.

Ha admitido que la ubicación de la fábrica en la ría "no es la mejor" y que hay opción del traslado, incluso buscando financiación de fondos europeos, siempre que Ence aporte también su propia inversión porque "no le vamos a regalar el traslado a una empresa", ha apostillado.

Feijóo también anunció una inversión de 52 millones de euros para mejorar la gestión de los biorresiduos, que se destinarán en gran parte a construir tres nuevas plantas de tratamiento en Vilanova de Arousa, Cervo y Verín, con lo que 280 ayuntamientos tendrán una de estas instalaciones a menos de 50 kilómetros, ha destacado.