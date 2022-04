Xunta abre este lunes el plazo para inscribirse en el voluntariado ambiental intergeneracional en 12 espacios naturales

La Xunta de Galicia abre este lunes el plazo para inscribirse en el programa de voluntariado ambiental intergeneracional en 12 espacios naturales de la Comunidad.

Según ha informado en un comunicado, esta iniciativa gratuita busca impulsar el respeto y cuidado por uno de los "grandes tesoros de Galicia, su patrimonio natural".

Este año (la segunda edición del programa) se incrementan las plazas en un 18% hasta alcanzar las 270 "tras el éxito alcanzado en la primera edición". Serán un total de 20 actuaciones que se llevarán a cabo todos los fines de semana desde el 29 de abril hasta el 11 de septiembre.

La primera cita será en la Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel Xeoparque Montañas do Courel. Están programadas también acciones en el Parque Nacional das Illas Atlánticas; en los parques naturales de O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra, Monte Aloia, y Fragas do Eume; y en las reservas de la biosfera Terras do Miño, en la del Río Eo, Oscos e Terras do Burón, en las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y en la Transfronteiriza de Xurés-Gêres, y en la reserva Ancares Lucenses e Montes de Navia,Cervantes y Becerreá.

En cada uno de los escenarios el trabajo de los participantes se centrará en la realización de tareas de limpieza, señalización, eliminación de especies exóticas invasoras o catalogación de fauna y flora. El programa pretende además, indican, fomentar la cooperación y el trabajo desinteresado desde una perspectiva intergeneracional.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en inscribirse en esta segunda edición pueden hacerlo a través del espacio habilitado en la página web www.voluntariado.gal a partir de las 12,00 horas.

Los únicos requisitos para participar en este programa autonómico son haber cumplido los 18 años, residir en Galicia y rellenar el formulario de la página web. La selección se realizará por orden de inscripción.

La Xunta cubre los gastos de desplazamiento (autobús desde Santiago de Compostela y/o barco), manutención, alojamiento, seguros y actividades formativas.

Cada particiapnte debe llevar los útiles de aseo personal y toalla, así como la ropa adecuada para las actividades al aire libre.