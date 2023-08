La ilustradora Nadia Hafid ha sido la autora elegida para crear el cartel anunciador

El XIV Salón del Cómic de Navarra tendrá lugar del 1 al 24 de septiembre en Pamplona y Estella y contará con la participación del francés Stephane Levalloise con una exposición que rinde homenaje 'a dos bandas' a Goya y Hellboy.

Según han informado desde la organización, la ilustradora Nadia Hafid ha sido la autora elegida para crear el cartel anunciador de la XIV edición del Salón de Cómic de Navarra. Hafid aplica "su inconfundible estilo minimalista" a una propuesta que parte de los carteles de ediciones previas del evento.

Como explica la autora, "siguiendo la estela que dejaron, el cartel está inspirado en las leyendas y mitos que forman parte del folklore de la región de Navarra y su amplio patrimonio arquitectónico de castillos y fortalezas". Y añade, además, que el diseño busca representar el cómic "como intercambio de ideas y construcción de pensamiento que ayuda a plasmar identidades diversas".

La artista tarrasense contará con una exposición en Civivox Condestable en la que compartirá su trabajo como ilustradora, así como sus premiadas novelas gráficas 'El buen padre' y 'Chacales'. Hafid visitará Pamplona el viernes 8 de septiembre para ofrecer las habituales firma de libros y entrevista con público.

El Salón del Cómic de Navarra contará también en primicia con la exposición GOYA-HELLBOY, una visión de la iconografía de monstruos de Stéphane Levallois. En ella, el artista francés reflexionará sobre la iconografía fantástica creada por Goya -de las pinturas negras del Museo Nacional del Prado, a los aquelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano-, incorporando a ésta un monstruo contemporáneo.

Se trata de Hellboy, el personaje creado por Mike Mignola. Levallois se acerca al grafismo goyesco en un total de 72 obras y un vídeo "en el que se enfrenta cara a cara a la obra del genial sordo aragonés". La exposición se completa con dos ilustraciones de Mignola: la portada de la saga de Hellboy In the Chapel of Moloch, y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo Átropos o Las Parcas, de Goya. GOYA-HELLBOY es una exposición comisariada por Asier Mensuro para AFUNDACION, obra social ABANCA y el Ayuntamiento de Pamplona.

Stephane Levallois visitará Pamplona el viernes 1 de septiembre, donde, además de firmar ejemplares y ofrecer una visita guiada a su exposición, realizará dos intervenciones en las que el público tendrá la oportunidad de conocer su proceso de creación en directo.