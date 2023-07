Ximo Tebar vuelve al Café Central de Madrid con su Jazz Guitar Trio 'The Champs'

El guitarrista, profesor, compositor y productor musical valenciano, Ximo Tébar, ofrecerá tres conciertos en el Café Central, emblemático club de jazz de Madrid, los días 14, 15 y 16 de julio, con su nuevo trío 'The Champs' en el que le acompañan el organista Pat Bianchi y el batería Byron Landham.

La última vez que Ximo Tebar se subió al escenario del Café Central de Madrid fue hace 20 años, en mayo de 2003, ofreciendo siete conciertos junto a dos históricos del jazz: el organista Joey DeFrancesco e Idris Muhammad a la batería.

En memoria de Joey DeFrancesco e Idris Muhammad, The New Champs, liderado por el guitarrista español Ximo Tebar, el organista italo-americano Pat Bianchi y el baterista estadounidense Byron Landham, continúan con la colección 'The Jazz Guitar Trios', "aclamada por la crítica internacional de jazz", destacan desde la oficina del músico valenciano.